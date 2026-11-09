A Cosenza un confronto sulle restrizioni cautelari e sui sequestri ai fini della confisca. Dal mondo forense e accademico arrivano richieste di riforma e maggiori garanzie. Forza Italia annuncia proposte per un’applicazione più garantista

L'incontro di studio sulle misure di prevenzione promosso nella Biblioteca del Tribunale di Cosenza con il patrocinio culturale dell'Unione delle Camere Penali, solo per una coincidenza si svolge proprio all'indomani della revoca dei domiciliari inflitti al sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per certi versi clamorosa ed inattesa perché sconfessata dallo stesso gip che li aveva disposti.

Una circostanza che rafforza l’impressione diffusa, non solo tra gli addetti ai lavori, della necessità di stimolare un confronto sulle modalità di applicazione delle restrizioni cautelari, intese non solo come limitazione della libertà personale, ma anche, per esempio, riguardo al sequestro ai fini della confisca di beni e conti correnti. Il dibattito, dal titolo “Roma-Strasburgo sola andata – viaggio nelle misure di prevenzione. Speranze… Utopie…”, con riferimento evidentemente ai richiami all’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, è stato introdotto dai saluti del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza Claudio De Luca e dell'avvocato Nicola Carratelli, coordinatore del comitato scientifico della locale Camera Penale.

L’iniziativa, coordinata dall’avvocato Guido Siciliano, ha registrato la partecipazione, tra gli altri dell’avvocato Vincenzo Maiello, professore di diritto penale all’Università di Napoli. L’accademico ha messo in evidenza come, a proprio avviso, la giustizia «avrebbe bisogno di una riforma organica che passi attraverso la riscrittura di parti fondamentali del diritto penale e la potatura di una parte rilevante di figure di reato. E avrebbe bisogno, ha aggiunto, anche di un riequilibrio del rapporto tra le parti nell'ambito del processo. Su questo siamo molto indietro» ha chiosato, richiamando il ruolo della politica in materia, rappresentata nell’ambito dell’appuntamento, dal parlamentare di Forza Italia Andrea Gentile. «Le misure di prevenzione – ha affermato il deputato - sono uno strumento, a nostro avviso, assolutamente indispensabile per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata ma non possiamo però trascurare che anche nel recente passato stanno rivelando una serie di criticità sotto il profilo applicativo soprattutto per una loro eccessiva espansione e dilatazione. Allora Forza Italia vuole dare il suo contributo con delle proposte concrete per far sì che queste possano essere applicate in chiave maggiormente garantista».

Critica la posizione del presidente della Camera Penale di Cosenza, Roberto Le Pera, per il quale la misura di prevenzione entra in conflitto con il principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione. «Le misure di prevenzione sono una pena inflitta senza processo – ha detto – Di questo si tratta: sottrazione della libertà e sottrazione di beni con procedimenti che poi magari si concludono in favore dei soggetti interessati dalle restrizioni. Questo perché ancora, in Italia, l’articolo 111 della Costituzione alle misure di prevenzione non si può applicare».