La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato integralmente la sentenza di primo grado nei confronti di Giuseppe Marino e dei suoi due figli, imputati nel processo per lesioni e minacce ai danni di un poliziotto della Questura di Cosenza. La vicenda risale al 2018 e nasce da una controversia sul pascolo del bestiame in alcuni terreni a Mongrassano.

Restano dunque confermate le pene stabilite dal Tribunale di Cosenza: nove mesi e quindici giorni di reclusione per Giuseppe Marino, nove mesi per M. M. e otto mesi e quindici giorni per W. M.

La Corte d’Appello conferma le tre condanne

Il giudizio di secondo grado lascia invariato il verdetto pronunciato dal tribunale monocratico di Cosenza, arrivato a distanza di cinque anni dai fatti. Per i due figli era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Gli imputati sono stati difesi dall’avvocato Emilio Lirangi, mentre la parte civile era rappresentata dall’avvocato Ernesto Gallo.

La controversia sul bestiame e l’aggressione al poliziotto

Secondo la ricostruzione alla base del processo, l’agente, in servizio alla Squadra Mobile di Cosenza ma libero dal servizio al momento dei fatti, aveva ricevuto la telefonata di un parente. Il familiare lamentava che il bestiame di proprietà di Giuseppe Marino fosse entrato a pascolare nei suoi terreni.

Il poliziotto si era quindi recato sul posto, dove aveva rappresentato le rimostranze del parente. Ne era nato un contrasto con Marino e i suoi due figli.

La contestazione riguardava un’aggressione articolata in due momenti. I figli avrebbero inizialmente gettato a terra il cellulare dell’agente; successivamente Giuseppe Marino lo avrebbe aggredito mentre riprendeva la scena, facendolo cadere.

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

Il poliziotto era stato trovato dai carabinieri sanguinante e in stato di semi-incoscienza. Alla vicenda era seguita la denuncia e, quindi, il procedimento concluso in primo grado con le tre condanne, ora integralmente confermate dalla Corte d’Appello di Catanzaro.