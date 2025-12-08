Due minorenni a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto. Il passeggero è ricoverato in coma farmacologico all’Annunziata di Cosenza. Indagini in corso dei Carabinieri

Un grave incidente stradale ha turbato la comunità di Altomonte nei giorni che precedono le festività natalizie. Per cause ancora in fase di accertamento, due minorenni di 17 anni, a bordo di uno scooter, si sono scontrati con un’autovettura in transito.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Altomonte, raggiunti sul posto anche da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Castrovillari, coordinato dal capitano Michelangelo Iocolo.

Ad avere la peggio è stato il passeggero dello scooter, che dopo l’impatto è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato in coma farmacologico indotto. Il conducente, invece, avrebbe riportato ferite meno gravi, giudicate guaribili in alcuni giorni.

Sull’incidente proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione le fasi dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.