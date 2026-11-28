Rinvenuto il corpo di un uomo Francesco De Simone, 76 anni, in una località collinare del Rossanese. A trovarlo, nelle ultime ore, sono stati alcuni familiari, che hanno avvisato il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano.

Si presume che la vittima sia morta per cause naturali e che più animali selvatici abbiano divorato parte del corpo dopo il decesso. L’autopsia prevista a Catanzaro dovrà chiarire la causa della morte e fornire indicazioni sul momento in cui è avvenuta. L’uomo sarebbe morto molti giorni prima del ritrovamento.

De Simone aveva ancora con sé gli effetti personali. Il corpo si trovava su un terreno scosceso, a distanza dall’auto, ferma al margine della strada che sale verso la montagna. La presenza di un seghetto da potatura fa ipotizzare che il 76enne si fosse recato sul terreno di sua proprietà per alcuni lavori. La polizia sta ricostruendo i suoi ultimi spostamenti.