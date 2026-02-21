L’Ofi guidato da Giuseppe Celestino ribadisce centralità, competenze e necessità di investimenti per una professione diventata cardine dei percorsi di cura, prevenzione e riabilitazione

In occasione della Giornata Nazionale delle Professioni Sanitarie, l’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza (Ofi) ribadisce con forza il proprio impegno nel valorizzare il ruolo dei fisioterapisti, professionisti sempre più centrali nei percorsi di cura, prevenzione e riabilitazione. Una ricorrenza che, per l’Ofi cosentino, non è soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico il contributo quotidiano di chi opera sul territorio con competenza, responsabilità e dedizione.

L’Ordine sottolinea come la figura del fisioterapista sia oggi indispensabile in ogni fase del percorso assistenziale: dalla gestione delle disabilità temporanee o permanenti, alla riabilitazione post-operatoria, fino al supporto nei casi di patologie croniche e degenerative. Un lavoro che richiede formazione continua, aggiornamento costante e una forte capacità di relazione con il paziente. «La Giornata Nazionale delle Professioni Sanitarie – evidenzia l’Ofi guidata dal presidente Giuseppe Celestino – ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere il valore dei fisioterapisti, che ogni giorno contribuiscono al benessere della comunità. A Cosenza operano professionisti di grande qualità, che meritano attenzione, ascolto e condizioni di lavoro adeguate».

Il territorio cosentino, caratterizzato da una popolazione sempre più anziana e da una crescente domanda di servizi riabilitativi, vede nei fisioterapisti una risorsa strategica. L’Ofi richiama l’importanza di potenziare i servizi territoriali, rafforzare le équipe multidisciplinari e garantire percorsi assistenziali che mettano davvero al centro il paziente.

«La fisioterapia – sottolinea l’Ordine – non è un servizio accessorio, ma un elemento cardine della salute pubblica. Investire su questi professionisti significa ridurre i ricoveri, migliorare la qualità della vita e sostenere le famiglie».

In questa giornata simbolica, l’Ofi di Cosenza rilancia anche alcune priorità: maggiore riconoscimento delle competenze avanzate, potenziamento degli organici nelle strutture pubbliche, investimenti nella formazione continua ed integrazione più efficace nei percorsi di cura territoriali e ospedalieri. «La nostra missione – afferma l’Ordine di Cosenza – è continuare a dare voce ai fisioterapisti, sostenere la loro crescita professionale e garantire che il loro ruolo sia pienamente riconosciuto all’interno del sistema sanitario».

L’Ofi di Cosenza conferma il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sulla professione, promuovendo iniziative, confronti istituzionali e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

«Oggi celebriamo una categoria che non si ferma mai – conclude l’Ordine –. I fisioterapisti cosentini continueranno a essere al centro delle nostre battaglie e delle nostre priorità, perché il loro lavoro è un valore per tutta la comunità».