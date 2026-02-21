Al momento è chiusa la corsia in direzione Battipaglia, mentre il traffico viene regolato tramite un senso unico alternato gestito da movieri

La strada statale 19 “Delle Calabrie” è parzialmente interrotta a causa di una frana che si è verificata all’altezza del km 316,850, nel territorio di Colosimi, in provincia di Cosenza. Al momento è chiusa la corsia in direzione Battipaglia, mentre il traffico viene regolato tramite un senso unico alternato gestito da movieri.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni necessarie a consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per monitorare l’evoluzione del fronte franoso e valutare eventuali ulteriori interventi.