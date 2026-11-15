La caduta ha danneggiato la barriera lungo la Silana-Crotonese. Gli operatori hanno delimitato la zona. Sul posto anche i carabinieri e Anas, che provvederà alla sostituzione del guardrail

Un albero è caduto sul guardrail della Statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Camigliatello Silano, danneggiando la barriera di protezione.

Gli operatori intervenuti hanno delimitato la zona e l’hanno messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il personale di Anas, che provvederà alla sostituzione del guardrail danneggiato.