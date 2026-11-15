Dal 16 al 18 novembre il gruppo di ricerca incaricato dal Ministero della Cultura esaminerà il progetto «Cerisano Factory». A pochi mesi dalla conclusione delle attività, saranno ascoltati imprese beneficiarie, associazioni, amministratori e partner accademici

Cerisano è uno dei dieci comuni italiani scelti per valutare sul campo gli effetti del bando «Attrattività dei Borghi», finanziato dal Pnrr. Da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre 2026, il gruppo di ricerca della cooperativa ContAree, incaricato dal Ministero della Cultura, sarà nel centro delle Serre Cosentine per raccogliere le testimonianze di chi ha partecipato a «Cerisano Factory» e di chi ha ricevuto i contributi.

La visita arriva a pochi mesi dalla conclusione delle attività. Al centro delle interviste ci saranno l’esperienza delle imprese beneficiarie, il modo in cui il Comune ha gestito il progetto e il ruolo delle associazioni e delle istituzioni culturali. Il bando rientra nella Missione 1 del Pnrr, componente 3, «Turismo e Cultura 4.0».

Il 16 novembre gli incontri con associazioni e imprese

La prima giornata comincerà con i referenti che hanno coinvolto la comunità nelle attività del progetto. Tra le realtà in programma ci sono la Pro Loco, Rete Cinema Calabria e Asprom.

I ricercatori ascolteranno poi i beneficiari dei contributi: gestori di strutture ricettive, tra cui i B&B, artigiani e operatori del commercio locale. Le loro testimonianze serviranno a ricostruire come sono state utilizzate le risorse e quali effetti hanno avuto sulle singole attività.

Il 17 novembre il confronto con Comune, Unical e partner culturali

Martedì 17 novembre il sindaco Lucio Di Gioia e il responsabile unico del progetto Antonio Alfieri illustreranno come è stato organizzato e gestito «Cerisano Factory».

Per l’Università della Calabria parteciperanno il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche. Sono previsti anche incontri con l’Icsaic e con il Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio».

La visita si concluderà mercoledì 18 novembre, in mattinata, con un colloquio con la cooperativa Strade di Casa.