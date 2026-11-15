La missione spaziale Plasma Observatory dell’Agenzia spaziale europea sarà al centro dell’incontro organizzato dal Rotary Club Cosenza martedì 17 novembre, alle 20, all’Hotel San Francesco di Rende. Il titolo è «L’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale: la missione Esa Plasma Observatory».

Relatore sarà Francesco Valentini, ordinario di Fisica teorica della materia e direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, socio onorario del club.

La missione

Plasma Observatory ha l’obiettivo di studiare come le particelle cariche, cioè il plasma, acquistano energia e vengono trasportate nel sistema magnetosferico terrestre. La missione analizza fenomeni come le riconnessioni magnetiche, le onde e le turbolenze.

«Un appuntamento di grande spessore scientifico, grazie al prezioso contributo del prof. Valentini, fisico di caratura mondiale che con le sue ricerche continua ad impegnarsi per la crescita e l’affermazione di tanti, giovani, studenti calabresi, proiettandoli in una dimensione internazionale», afferma la presidente del Rotary Club Cosenza, Maria Teresa Seta.