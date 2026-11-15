Martedì 17 novembre alle 20, all’Hotel San Francesco, l’incontro del Rotary Club Cosenza con il direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical: al centro lo studio del plasma nella magnetosfera terrestre
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Il professore Francesco Valentini, direttore del dipartimento di Fisica all'Unical
La missione spaziale Plasma Observatory dell’Agenzia spaziale europea sarà al centro dell’incontro organizzato dal Rotary Club Cosenza martedì 17 novembre, alle 20, all’Hotel San Francesco di Rende. Il titolo è «L’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale: la missione Esa Plasma Observatory».
Relatore sarà Francesco Valentini, ordinario di Fisica teorica della materia e direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, socio onorario del club.
La missione
Plasma Observatory ha l’obiettivo di studiare come le particelle cariche, cioè il plasma, acquistano energia e vengono trasportate nel sistema magnetosferico terrestre. La missione analizza fenomeni come le riconnessioni magnetiche, le onde e le turbolenze.
«Un appuntamento di grande spessore scientifico, grazie al prezioso contributo del prof. Valentini, fisico di caratura mondiale che con le sue ricerche continua ad impegnarsi per la crescita e l’affermazione di tanti, giovani, studenti calabresi, proiettandoli in una dimensione internazionale», afferma la presidente del Rotary Club Cosenza, Maria Teresa Seta.