Dalle prime ore del mattino vasta operazione tra Amendolara, Villapiana, Cassano e Corigliano Rossano coordinata dalla Procura di Castrovillari

Una vasta operazione contro il caporalato è in corso dalle prime ore di questa mattina nell’area della Sibaritide, a pochi giorni dalla strage di Amendolara, dove quattro braccianti agricoli di origine straniera sono stati trovati morti carbonizzati.

Il blitz interessa diversi comuni dell’Alto Jonio e della Piana di Sibari. Le attività riguardano i territori di Amendolara, Villapiana, Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano. Le operazioni sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.

Controlli tra Amendolara, Villapiana, Cassano e Corigliano Rossano

Il dispositivo messo in campo vede il coinvolgimento di un numero cospicuo di forze dell’ordine. In particolare, risultano impegnati i militari del Reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano e quelli della Compagnia di Cassano allo Ionio.

L’operazione si concentra su un’area considerata strategica per il lavoro agricolo stagionale, dove il tema dello sfruttamento dei lavoratori e dell’intermediazione illecita torna al centro dell’attenzione investigativa e istituzionale.

Il collegamento con la strage di Amendolara

Il blitz arriva a una settimana dalla morte dei quattro braccianti agricoli uccisi ad Amendolara. Tra le piste seguite dagli inquirenti, nell’ambito delle indagini sulla strage, c’è anche quella legata al caporalato e ai circuiti di sfruttamento nel lavoro agricolo.