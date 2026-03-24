Momenti di grande apprensione questa mattina a Cetraro, dove un incendio ad furgone è divampato intorno alle 9 nel parcheggio del supermercato Lidl. Solo il caso ha voluto che, in quel momento, la presenza di clienti fosse ridotta, evitando conseguenze ben più gravi. La prima ad accorgersi del pericolo è stata la cassiera Marianna, che ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore del mezzo. Immediato il tentativo del personale di domare le fiamme utilizzando gli estintori, ma il rogo si è propagato rapidamente, avvolgendo in poco tempo gran parte del furgone.

Seguendo i protocolli di sicurezza, i dipendenti hanno gestito con prontezza l’evacuazione dei presenti attraverso un’uscita posteriore, mantenendo la situazione sotto controllo. La preoccupazione principale era legata alla possibile esplosione del veicolo, vista la sua posizione vicino all’ingresso. Dopo circa 15 minuti sono giunte sul posto le volanti della compagnia dei Arma dei Carabinieri di Cetraro. Anche i militari hanno tentato inizialmente di spegnere l’incendio con gli estintori, senza successo. A quel punto, uno dei carabinieri è intervenuto con grande sangue freddo: ha impugnato la manichetta antincendio e, dopo diversi minuti, è riuscito a domare completamente le fiamme.

Nel frattempo sono arrivati i Vigili del fuoco dal distaccamento di Scalea, ma il rogo era già stato spento grazie al decisivo intervento del militare, quando il furgone risultava ormai per oltre metà distrutto dalle fiamme.