Il "cold case" ebbe una svolta nel 2023 grazie a una traccia Dna isolata nel 2012. Umberto Pietrolungo è già in carcere per una precedente condanna

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna all'ergastolo per Umberto Pietrolungo, 59 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza), giudicato colpevole in primo grado dal tribunale di Vicenza per l'omicidio dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi, avvenuto nel febbraio 1991.

Il duplice delitto era avvenuto a Vicenza, e solo nel 2023 ha avuto una svolta quando una traccia di Dna, isolata nel 2012 dalla polizia scientifica, ha fatto match nei computer dopo essere stata comparata con un profilo genetico rinvenuto nel corso di una sparatoria avvenuta in Calabria nel 2022, che ha dato così un nome al killer dei coniugi vicentini.

Pietrolungo, difeso dagli avvocati Marco Bianco, Giuseppe Bruno e Matilde Greselin, era già in carcere per una precedente condanna. Era stato condannato alla massima pena in udienza preliminare nel settembre dello scorso anno.