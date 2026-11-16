Le ragazze di Cosenza, guidate dalla direttrice Maria Carmela Ranieri e accompagnate al pianoforte da Roberto Boschelli, arrivano prime nella categoria musica profana e seconde nella categoria musica sacra

Il Piccolo Coro del Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza torna dal Concorso Corale Internazionale “Città di Rimini” con un importante risultato: primo posto nella categoria Musica profana, secondo posto nella categoria Musica sacra e ammissione al Gran Premio. Un riconoscimento che premia il lavoro dei giovani cantori, guidati dalla direttrice Maria Carmela Ranieri e accompagnati al pianoforte da Roberto Boschelli.

La storia del Piccolo Coro comincia nel 2008, per la produzione della Tosca inserita nella stagione lirica del Teatro Rendano. Da quella prima esperienza prende forma un percorso continuativo di educazione musicale e crescita artistica, che negli anni ha coinvolto generazioni di bambini e ragazzi.

Accanto alla partecipazione alle stagioni liriche, il coro ha sviluppato un’intensa attività concertistica, rappresentando la Calabria al Quirinale nel 2011 e partecipando a manifestazioni e concorsi nazionali e internazionali. Un cammino sostenuto dall’associazione di volontariato HOME ODV.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti: il primo premio assoluto con lo “School Creativity Award” al Global Education Festival, al Teatro Ariston di Sanremo, nel 2018; il secondo premio al Concorso Corale “Città di Riccione” nel 2019; il Diploma di Bronzo al Concorso Corale Internazionale di Rimini nel 2020 e il terzo premio al Concorso Corale Nazionale “Fanum Fortunae” di Fano nel 2023.

Particolarmente significativo il percorso al Concorso Corale “Antonio Guanti” di Matera: nel 2023 il Piccolo Coro ha conquistato il primo premio e il Premio speciale FENIARCO per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano contemporaneo vivente, con Angel Fly di Manolo Da Rold. Nel 2024 ha ottenuto il secondo posto e il Premio speciale “Antonio Guanti” per la migliore esecuzione di un brano scritto da una compositrice. Nello stesso anno, selezionato tra i quattro cori partecipanti al Gran Premio Corale Italiano di Arezzo, si è aggiudicato il premio per il miglior programma presentato.

Il palmarès si è ulteriormente arricchito nel 2025 con il secondo premio nella categoria Musica profana al Concorso Corale Nazionale “Giuseppe Savani” di Carpi e il terzo premio nella categoria Musica sacra al Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”. Nel 2026, al Cantagiovani di Salerno, sono arrivati il secondo premio nella categoria Cori di voci bianche associativi, il secondo premio ex aequo nella categoria Polifonia sacra e profana e il Premio speciale “Chiara Pepe”, per l’integrazione tra canto, danza e presenza scenica nell’esecuzione di A Puppet’s Dream.

A ospitare questa nuova esperienza è stata la diciannovesima edizione del Concorso Corale Internazionale “Città di Rimini”, svoltasi dal 13 al 15 novembre 2026. La manifestazione ha riunito formazioni provenienti da Italia, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, offrendo occasioni di confronto tra repertori, tradizioni e sensibilità musicali differenti. Le esibizioni hanno animato luoghi simbolo della città, dalla Chiesa di Santa Maria dei Servi al Teatro Amintore Galli.

Per il Piccolo Coro, i risultati ottenuti nelle due categorie e l’ammissione al Gran Premio rappresentano una nuova tappa di crescita, frutto delle prove, della costanza e dell’impegno condiviso. L’esperienza riminese ha permesso ai ragazzi di ascoltare altre formazioni, conoscere sonorità diverse e vivere la dimensione internazionale della coralità.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto la partecipazione del Piccolo Coro a questa importante esperienza internazionale: Gibbs Energia S.r.l., New Developments, LI.CA. 4.0 S.r.l., Libreria La Casa del Libro, Amato Inerti – F.lli Amato, Beauty Secrets di Monica Micino, Ristorante Pizzeria Le Magnolie, Confcooperative Calabria, Ottica Sguardi Cosenza e Biodental. Il loro contributo ha aiutato i giovani cantori a vivere un’occasione preziosa di crescita musicale e umana.

In un clima di accoglienza e condivisione, i giovani cantori hanno portato con sé il nome del Teatro Rendano e della città di Cosenza, tornando con nuovi stimoli e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Accanto ai premi restano gli incontri, le emozioni del palco e i legami costruiti attraverso la musica: ricordi destinati ad accompagnare il cammino del coro anche nelle prossime esperienze. Di seguito il video della premiazione.