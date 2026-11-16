Il circolo di Cosenza annuncia l’intenzione di promuovere una raccolta firme e chiede al centrosinistra di sostenere la consultazione anche attraverso i Consigli comunali. Non sono ancora stati presentati il quesito né le modalità per firmare
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Ridurre del 50% le indennità mensili dei consiglieri regionali della Calabria. È l’obiettivo della proposta del circolo territoriale di Sinistra e Libertà di Cosenza, che annuncia l’intenzione di promuovere una raccolta firme per chiedere un referendum popolare. «Per questo, a breve proporremo una raccolta di firme ai sensi dello Statuto per un referendum popolare», scrive il circolo.
Le cifre contestate dal circolo di Cosenza
Sinistra e Libertà sostiene che i consiglieri calabresi percepiscano 13 mila euro netti al mese, un importo che il circolo definisce quasi doppio rispetto a quello dell’Emilia-Romagna. La nota cita anche 3.800 euro mensili per spese legate all’auto.
L’appello al centrosinistra e ai Consigli comunali
Il circolo chiede a Pd, Movimento 5 Stelle e agli altri partiti del centrosinistra di prendere posizione. Indica due percorsi: una raccolta che, secondo la sua stima, richiederebbe tra 36 mila e 38 mila firme, oppure un’iniziativa di dieci Consigli comunali che rappresentino complessivamente centomila elettori.
«Il centrosinistra se volesse potrebbe facilmente chiedere la consultazione», conclude sul punto Sinistra e Libertà.