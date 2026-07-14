L'artista milanese aprirà venerdì 17 luglio il cartellone serale della manifestazione nel Parco archeologico. Prima del concerto la diretta nazionale di "Radio2 Estate da Matti". Nel weekend anche Dj Efee e Valerio Lundini & I Vazzanikki

Sarà Fabio Rovazzi ad accendere la prima serata di Vinitaly & The City, la manifestazione dedicata al vino e alle eccellenze del territorio che dal 17 al 19 luglio animerà il Parco archeologico di Sibari con degustazioni, spettacoli e intrattenimento.

L'artista milanese salirà sul palco venerdì 17 luglio alle 22, inaugurando il programma musicale della rassegna con uno spettacolo che unirà musica, ironia e coinvolgimento del pubblico, nel segno dei brani che lo hanno reso uno dei protagonisti del panorama pop italiano degli ultimi anni.

La serata prenderà il via già nel tardo pomeriggio. Dalle 18.30 alle 21.30, infatti, il pubblico potrà seguire in diretta nazionale "Radio2 Estate da Matti", il programma estivo di Rai Radio2 condotto da Barty Colucci e Lavinia Mauro, media partner dell'evento, che racconterà l'atmosfera della manifestazione e le eccellenze vitivinicole calabresi.

Il concerto di Rovazzi aprirà ufficialmente una tre giorni che punta a coniugare promozione del territorio, cultura enogastronomica e spettacolo dal vivo. Il calendario proseguirà sabato 18 luglio con il Dj set di Dj Efee, mentre domenica 19 luglio sarà la volta di Valerio Lundini & I Vazzanikki, protagonisti di uno spettacolo che mescola comicità, musica e surrealtà.

L'edizione 2026 di Vinitaly & The City conferma così Sibari come uno dei principali palcoscenici estivi della Calabria, trasformando il Parco archeologico in uno spazio dove il patrimonio storico della Magna Grecia incontra il racconto contemporaneo del vino, della musica e dell'intrattenimento.