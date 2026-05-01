Intervento della polizia e del 118 dopo l’aggressione. Indagini in corso per chiarire cause e responsabilità dell’episodio

Momenti di tensione nella contrada Frasso a Corigliano Rossano (territorio di Rossano), dove uno scontro tra extracomunitari è sfociato in violenza. La lite, le cui cause restano ancora poco chiare, è culminata con un accoltellamento che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la discussione sarebbe degenerata in pochi istanti, trasformandosi in un’aggressione fisica. Uno dei coinvolti è rimasto ferito da fendenti, rendendo necessario il trasporto urgente in ospedale.

Sul luogo sono intervenuti in pochi minuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano. Gli operatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Presenti anche i sanitari del 118 Suem, che hanno prestato le prime cure direttamente sul posto prima di trasferire il ferito al presidio ospedaliero “Giannettasio” di Rossano. Le condizioni dell’uomo sono ora al vaglio dei medici, che stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per chiarire la dinamica dei fatti. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, scossi da quanto accaduto in pieno contesto urbano.