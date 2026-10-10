Personale della Squadra Volante della locale Questura, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale”, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in Piazza Autolinee.

Nel corso dell’attività sono stati identificati complessivamente 193 soggetti, di cui 43 con precedenti di polizia e 20 cittadini extracomunitari. I controlli della giornata ieri e gli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza, hanno inoltre condotto all’espulsione con accompagnamento coatto nel proprio paese di origine di un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale.