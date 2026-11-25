La direttrice regionale di Confcommercio Maria Santagada: «un'occasione importante per il sistema commerciale, ma anche un momento nel quale si misura la capacità delle nostre imprese di confrontarsi con un mercato sempre più competitivo e con consumatori attenti al prezzo e alla qualità»

Il Black Friday si conferma un appuntamento importante per i consumi anche in Calabria. Secondo una stima elaborata dal Centro Studi SDI Confcommercio saranno circa 1 milione i calabresi che approfitteranno delle promozioni del Black Friday 2026, con una spesa potenziale complessiva nell'ordine dei 265 milioni di euro. La proiezione considera una propensione all'acquisto del 65,2%, in linea con il dato nazionale, in diminuzione rispetto al 70,2% registrato nel 2025. Il budget medio previsto per gli acquisti si attesta a 262 euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 268 euro dello scorso anno. Il quadro evidenzia dunque una minore partecipazione rispetto alla precedente edizione, a fronte di una capacità di spesa media che rimane pressoché invariata. Il Black Friday si conferma anche un'occasione per anticipare gli acquisti natalizi.

Circa il 70% dei consumatori intenzionati a partecipare alle promozioni destinerà almeno una parte del proprio budget ai regali di Natale. Una tendenza che conferma come la settimana degli sconti sia ormai diventata un momento strategico per le famiglie, sempre più orientate a programmare le spese e a sfruttare le occasioni di convenienza in vista delle festività.

Abbigliamento ed elettronica guidano le preferenze Sul fronte dei prodotti, le preferenze dei consumatori calabresi dovrebbero concentrarsi soprattutto su abbigliamento ed elettronica, rispettivamente con circa 568 mila e 541 mila potenziali acquirenti. Seguono i prodotti per la cura della persona, con una platea stimata di circa 475 mila consumatori, i giocattoli (384 mila), le calzature (376 mila) e i libri e gli ebook (374 mila). Interesse significativo anche per i prodotti alimentari ed enogastronomici, che potrebbero coinvolgere circa 363 mila acquirenti, per gli articoli per la casa e l'arredamento (346 mila).

Un quadro che evidenzia il coinvolgimento di un'ampia varietà di comparti commerciali e le opportunità per le imprese dei diversi settori del terziario. La provincia di Cosenza concentra la maggiore spesa potenziale La distribuzione territoriale delle stime evidenzia il peso della provincia di Cosenza, dove si concentrerebbero circa 369 mila potenziali acquirenti, per una spesa complessiva stimata in 96,7 milioni di euro. Seguono la provincia di Reggio Calabria, con circa 282 mila consumatori e 74 milioni di euro di spesa potenziale, e quella di Catanzaro, con 187 mila potenziali acquirenti e circa 49 milioni di euro.

Nelle province di Crotone e Vibo Valentia la platea stimata è rispettivamente di 89 mila e 83 mila consumatori, per una spesa potenziale di 23,3 e 21,7 milioni di euro. Una distribuzione che riflette sostanzialmente il peso demografico dei diversi territori e conferma la rilevanza del Black Friday per l'intero sistema commerciale regionale. Il negozio fisico conserva un ruolo centrale Particolarmente significativo il dato relativo ai canali di acquisto. Sulla base delle percentuali nazionali, si stima che circa 780 mila consumatori calabresi effettueranno almeno una parte dei propri acquisti nei negozi fisici, mentre circa 730 mila adotteranno un comportamento integrato, utilizzando sia i punti vendita tradizionali sia le piattaforme online.

La possibilità di vedere e provare i prodotti, la convenienza delle promozioni, la disponibilità immediata della merce e la semplicità nella gestione di cambi, resi e assistenza post-vendita continuano a rappresentare elementi distintivi del commercio tradizionale. Tra le motivazioni indicate dai consumatori figura anche la volontà di sostenere le attività commerciali e l'economia locale. «Il Black Friday rappresenta un'occasione importante per il sistema commerciale calabrese, ma anche un momento nel quale si misura la capacità delle nostre imprese di confrontarsi con un mercato sempre più competitivo e con consumatori attenti al prezzo e alla qualità – dichiara la Direttrice di Confcommercio Calabria, Maria Santagada –.

I numeri evidenziano come il negozio fisico continui a mantenere un ruolo centrale nelle scelte di acquisto. La possibilità di vedere e provare i prodotti, ricevere assistenza, confrontarsi direttamente con il commerciante e avere immediatamente a disposizione la merce sono elementi che fanno ancora la differenza». «La sfida – prosegue Santagada – è valorizzare questa presenza sul territorio, accompagnando le attività commerciali in un percorso di innovazione e integrazione tra canale fisico e digitale.

Le promozioni possono essere uno strumento utile per intercettare nuovi clienti e anticipare gli acquisti natalizi, ma è importante che si sviluppino in un contesto di trasparenza, correttezza, nel rispetto dei consumatori e delle regole. Acquistare nei negozi del territorio significa inoltre contribuire a mantenere vive le nostre città, sostenere l'occupazione e rafforzare l'economia locale. Ogni acquisto di prossimità genera valore che rimane nelle comunità».

Il Black Friday, dunque, non è soltanto una ricorrenza commerciale legata agli sconti, ma un appuntamento che apre di fatto la stagione degli acquisti natalizi e offre alle imprese del commercio un'importante occasione per rafforzare il rapporto con i consumatori e consolidare la propria presenza sul mercato.