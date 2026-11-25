I consiglieri di minoranza ribaltano la narrazione istituzionale: «Una città moderna si governa con la prevenzione, la programmazione e il controllo costante del territorio, non inseguendo le emergenze e limitandosi ad inaugurare cantieri a fine mandato»

«Mentre l'Amministrazione comunale celebra gli interventi di bitumazione avviati in diverse zone della città, appare evidente come tali lavori rappresentino non il risultato di una programmazione efficace, ma il tentativo di recuperare anni di ritardi, disattenzione e mancata manutenzione ordinaria. Le operazioni di rifacimento del manto stradale sono certamente necessarie per garantire sicurezza e decoro urbano, ma non possono essere presentate come un successo straordinario quando costituiscono la risposta tardiva a problemi che i cittadini segnalano da anni. Buche, avvallamenti, dissesti e carreggiate deteriorate hanno caratterizzato a lungo le condizioni di numerosi quartieri della città, causando disagi quotidiani ad automobilisti, motociclisti e pedoni». Lo affermano in una nota i consiglieri di minoranza Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro.

«Una corretta attività di manutenzione ordinaria – dicono - avrebbe consentito di intervenire per tempo, evitando il progressivo deterioramento delle strade e limitando sia i costi per le casse comunali sia i disagi per la collettività. Al contrario, ancora una volta si è scelto di intervenire soltanto quando la situazione è diventata critica e non più rinviabile».

Poi ancora: «Per anni questa Amministrazione non ha attuato una programmazione seria della manutenzione stradale, preferendo operare in una logica emergenziale e ricorrendo prevalentemente a interventi straordinari anziché a una costante attività di prevenzione e monitoraggio. Le principali arterie cittadine continuano ancora oggi a presentare criticità irrisolte, alimentando la percezione di una città amministrata senza una visione organica e strategica della manutenzione urbana. Ma il problema non riguarda soltanto il ritardo degli interventi».

Per i consiglieri di centrodestra «a mancare è stata soprattutto un'efficace attività di controllo e vigilanza sulle aree interessate dai cantieri. In numerose occasioni i lavori hanno generato disagi significativi alla circolazione veicolare e pedonale senza che vi fosse un adeguato presidio da parte dell'Amministrazione comunale. Restringimenti di carreggiata, deviazioni improvvisate, rallentamenti e code hanno interessato non soltanto le aree di cantiere, ma anche le zone limitrofe, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità urbana».

«A fronte di questi disagi – dicono ancora - i cittadini hanno spesso lamentato una carenza di informazioni preventive, una segnaletica temporanea insufficiente e l'assenza di un coordinamento efficace tra Comune ed imprese esecutrici. Quando si interviene su arterie particolarmente trafficate non basta aprire un cantiere: occorre garantire controlli continui, verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e ridurre al minimo l'impatto sulla vita quotidiana di residenti, lavoratori e attività commerciali».

I nove consiglieri di minoranza prosegugono: «È mancata una vera cabina di regia capace di coordinare i lavori e gestire il traffico nelle aree interessate, evitando situazioni di congestione e disordine che hanno penalizzato cittadini e operatori economici. La sensazione diffusa è quella di una manutenzione gestita più attraverso l'emergenza che mediante una programmazione costante, con interventi frammentari che inseguono i problemi invece di prevenirli».

«Non contestiamo i lavori, che erano necessari e attesi da tempo. Contestiamo il fatto che si continui ad intervenire soltanto quando le situazioni diventano ormai insostenibili. Una città moderna si governa con la prevenzione, la programmazione e il controllo costante del territorio, non inseguendo le emergenze e limitandosi ad inaugurare cantieri a fine mandato. Oggi – concludono - si asfaltano strade che avrebbero dovuto essere monitorate e manutenute negli anni passati: questa non è programmazione, è semplicemente rincorrere i problemi».