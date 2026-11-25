Il detenuto ha risposto alle domande in carcere, sostenendo di aver subito una precedente aggressione. È accusato di tentato omicidio per l’episodio del 20 ottobre scorso

Leonardo Debilio ha ammesso di aver colpito P. G. con una bottiglia, negando però di aver avuto intenzione di ucciderlo. È la posizione espressa durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi questa mattina nel carcere di Cosenza, nell’ambito del procedimento per il tentato omicidio del 20 ottobre 2026.

Assistito dall’avvocato Michele Franzese, Debilio ha scelto di rispondere alle domande e ha fornito la propria ricostruzione dei rapporti con la vittima e del litigio sfociato nell’aggressione.

La versione fornita durante l’interrogatorio

Secondo quanto riferito dalla difesa, Debilio ha sostenuto di essere stato aggredito dalla persona offesa in una precedente occasione. Ha poi collegato la discussione del 20 ottobre al comportamento dell’altro uomo, che, a suo dire, avrebbe continuato a deriderlo anziché chiedergli scusa.

Nel corso dell’interrogatorio ha riconosciuto di aver utilizzato una bottiglia per colpirlo, ma ha escluso una volontà omicida.

La contestazione di tentato omicidio

Diversa la ricostruzione contenuta nell’accusa. A Debilio viene contestato di aver colpito ripetutamente l’uomo al capo e al volto con una bottiglia di vetro, compiendo atti diretti a provocarne la morte.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’esito mortale sarebbe stato evitato dal pronto intervento del 118, che aveva trasportato la vittima in ospedale in codice rosso per un trauma cranico accompagnato da vomito.

Sono contestate anche le aggravanti dei motivi abietti o futili e dell’aver approfittato dell’orario notturno, ritenuto tale da ostacolare la difesa della persona aggredita, oltre alla recidiva reiterata.