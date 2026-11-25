Venerdì 4 dicembre, al Cinema Campus dell’Università della Calabria, un appuntamento dedicato allo sport internazionale, ai suoi valori e al racconto delle grandi esperienze agonistiche, tra testimonianza diretta e giornalismo digitale

Lo sport come percorso di crescita, disciplina e formazione, ma anche come storia da raccontare e condividere attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione. È questo il filo conduttore di “Magic – Una storia di sport”, l'incontro in programma venerdì 4 dicembre, alle ore 12, presso il Cinema Campus dell’Università della Calabria, nell’ambito delle iniziative di UniCal Games.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Gianfranco Zola, ex calciatore tra i più apprezzati del panorama internazionale, e Sebastian Alvarado, rappresentante di The Players’ Tribune, una delle più importanti testate web sportive americane. Un confronto che metterà al centro l’esperienza personale e professionale di un grande protagonista del calcio, intrecciandola con le nuove modalità di narrazione dello sport e delle storie degli atleti.

L’iniziativa, promossa dall’Università della Calabria in collaborazione con Beclay Agency, si propone di approfondire i valori formativi dello sport, l’etica agonistica, la gestione delle sfide e delle responsabilità legate alla carriera sportiva, senza trascurare il ruolo sempre più centrale dei media digitali nella comunicazione contemporanea.

A presentare l’evento sarà Igino Camerota, cofondatore di Beclay Agency, che sottolinea il carattere internazionale e l’originalità dell’iniziativa: «Per l’Università della Calabria volevamo organizzare un evento unico: internazionale. “Magic” è l’incredibile storia di Gianfranco Zola. La racconterà lui stesso, con Sebastian Alvarado, stella di The Players’ Tribune: per gli studenti sarà una vera e propria lectio di sport e giornalismo».

Nel corso dell’incontro saranno ripercorse le tappe più significative della carriera di Zola, offrendo agli studenti e ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il percorso di un atleta di rilievo internazionale e di riflettere sul rapporto tra sport, comunicazione e società.

L’evento è realizzato con il supporto di Sport e Salute e con il patrocinio del CONI e della Regione Calabria. La partecipazione è aperta agli studenti, alla comunità universitaria e a tutto il pubblico interessato.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione del posto attraverso l'apposito modulo online.