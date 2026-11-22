Il primo cittadino di Cosenza appoggia la richiesta di Salvatore Magarò e sollecita una verifica tecnica da parte della Regione e di Trenitalia. «Un bacino di oltre 200mila cittadini non può restare escluso dai collegamenti ferroviari nazionali

Una fermata del Frecciarossa Sibari-Milano-Torino alla stazione di Castiglione Cosentino, per garantire un collegamento diretto con l'alta velocità all'intera area urbana di Cosenza e Rende e al polo universitario di Arcavacata. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, sostiene la proposta avanzata dal collega di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, rilanciando una richiesta che, sottolinea, aveva già formulato pubblicamente nell'aprile del 2025.

«Condivido e sostengo l'appello del sindaco Magarò affinché il collegamento Frecciarossa Sibari-Milano-Torino preveda una fermata anche presso la stazione di Castiglione Cosentino. Una richiesta che considero fondata e strategica», afferma Caruso, ribadendo che il diritto alla mobilità non può essere subordinato ai confini amministrativi.

Una fermata per oltre 200mila cittadini

Secondo il primo cittadino, lo scalo ferroviario di Castiglione Cosentino rappresenterebbe un punto di accesso strategico ai collegamenti nazionali per un bacino di oltre 200mila abitanti, comprendente l'area urbana cosentina, l'Università della Calabria e il sistema produttivo del territorio.

«Non è una rivendicazione municipalistica, ma una necessità dell'intera area urbana Cosenza-Rende, della Sibaritide e dell'Università della Calabria», precisa Caruso, evidenziando come il potenziamento dell'accessibilità ferroviaria possa incidere sulle opportunità di sviluppo economico e sociale.

La proposta, secondo il sindaco, potrebbe essere valutata attraverso una rimodulazione degli orari e una verifica delle condizioni tecniche del servizio, per accertare la possibilità di introdurre la fermata senza costi aggiuntivi.

L'appello alla Regione e a Trenitalia

Caruso chiede quindi un intervento della Regione Calabria, di Trenitalia e degli altri soggetti competenti per avviare una verifica tecnico-operativa sulla fattibilità della proposta.

Il sindaco invita inoltre a superare le contrapposizioni territoriali tra la Sibaritide e l'area urbana cosentina, considerate parti complementari di un sistema infrastrutturale che dovrebbe garantire collegamenti efficienti e accessibili.

«Dobbiamo avere la capacità di ragionare in termini di area vasta, superando definitivamente una visione angusta dello sviluppo, fatta di contrapposizioni territoriali e campanilismi», sostiene.

Per Caruso, il miglioramento della rete ferroviaria costituisce anche uno strumento per contrastare lo spopolamento e favorire l'attrazione di investimenti, oltre che per valorizzare il ruolo dell'Università della Calabria.

«Non possiamo parlare di sviluppo, di attrazione degli investimenti, di valorizzazione dell'Unical e di contrasto allo spopolamento se non garantiamo collegamenti moderni ed efficienti. La mobilità è un diritto di cittadinanza e una precondizione di crescita economica, sociale e culturale».

La richiesta resta dunque sul tavolo delle istituzioni e dei gestori del servizio ferroviario, chiamati a valutare concretamente la possibilità di aggiungere la fermata di Castiglione Cosentino al collegamento Frecciarossa.

«La Calabria ha bisogno di infrastrutture che uniscano, non di divisioni», conclude Caruso. «Il Frecciarossa deve diventare un'opportunità per tutti, perché lo sviluppo di un territorio non si costruisce escludendo qualcuno, ma mettendo in rete le energie e le potenzialità di tutti».