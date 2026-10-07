Controllato alla guida senza patente, è stato perquisito anche a casa: sequestrati 106 grammi di hashish, marijuana, due grinder e 600 euro in contanti

Un controllo stradale si è concluso con un arresto per droga a Diamante, nell’ambito dei servizi ad alto impatto disposti dalla Polizia di Stato sull’Alto Tirreno cosentino. A intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Diamante, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola.

L’uomo è stato fermato durante un controllo su strada dopo che gli agenti avevano notato alcune anomalie nella sua condotta di guida. Dagli accertamenti è inoltre emerso che era alla guida senza patente, mai conseguita, e con il veicolo privo di revisione.

I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e, considerati i sospetti sulla possibile presenza di altra sostanza stupefacente, hanno esteso i controlli anche all’abitazione.

All’interno della casa, nascosta in una cassa riposta in un armadio e occultata tra alcuni addobbi natalizi, gli agenti hanno trovato un panetto di hashish del peso complessivo di circa 106 grammi. In un altro punto dell’abitazione è stata inoltre rinvenuta circa un grammo di marijuana.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche due grinder e 600 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori compatibili con un’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, il pubblico ministero di turno della Procura di Paola ha disposto nei confronti dell’uomo la misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza prevista dal procedimento.

L’indagine si trova nella fase preliminare. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel contraddittorio con la difesa.