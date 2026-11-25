Dopo la laurea in medicina presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, Lwuanga Sempijja si è iscritto alla scuola di specializzazione in Urologia e, nel frattempo, presta servizio di Guardia medica nel comune della Presila cosentina: «Vi racconto il legame profondo che esiste tra la mia famiglia e il missionario calabrese»

La storia non si fa con i se. Ma se, nel lontano 1965, un giovane sacerdote non avesse deciso di partire da San Pietro Apostolo, per vivere da missionario in Uganda, oggi non potremmo raccontarvi questa storia.

Arrivato nella città di Bushenyi, oggi vivace centro urbano, ma in passato frugale villaggio, basato su agricoltura e allevamento, padre Paolino Tomaino ebbe forte la consapevolezza che il riscatto di quella gente sarebbe passato necessariamente dall’istruzione dei bambini.

«Mia madre si chiama Agata e, quando conobbe padre Paolino, frequentava la quarta elementare». Luwanga Seempijja - ma, d’ora in avanti, lo chiameremo soltanto Luwanga - è arrivato in Italia nel 2017, anno in cui si è iscritto alla facoltà di Medicina dell’Università Magna Grecia di Catanzaro: «Sin da bambino, sognavo di diventare medico e subito dopo la laurea, conseguita nel 2023, sono tornato in Uganda per abbracciarlo, perché, senza l’aiuto di questo sacerdote, non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo».

Ad Aprigliano, arriva la storia di un giovane medico ugandese in servizio alla locale guardia medica: arrivato in Calabria grazie al missionario padre Paolino Tomaino, è rimasto a prestare servizio.

Il prete missionario calabrese è ancora al suo fianco, quando Agata si sposa, e dà alla luce tre bambini. Lwuanga ricorda: «Ha sempre fatto parte della mia famiglia. Mia madre gestiva una piccola cartoleria, mentre mio padre faceva il fabbro, e per lui c’era sempre qualche lavoro da portare avanti nelle tante strutture che padre Paolino realizzava a Bushenyi, e negli altri villaggi dell’Uganda».

Ospedali, scuole, mense, ambulatori: grazie all’associazione “Amici di padre Paolino” la fede in Dio si è trasformata in gesti concreti e, adesso che il missionario comboniano non c’è più, queste opere parlano ancora di lui. «È morto il 3 marzo del 2024. Dopo i funerali a San Pietro Apostolo, è stato sepolto in Uganda, così come aveva sempre desiderato».

«Nel 2003, quando ero ancora un ragazzino, mio padre abbandonò l’Uganda, e ho potuto riabbracciarlo soltanto tredici anni dopo». Restrizioni dei diritti civili e politici, detenzioni arbitrarie e accuse di tradimento caratterizzavano il regime del presidente Yoweri Museveni. Dopo la fuga di suo marito, Agata rimase da sola a prendersi cura di Lwuanga e degli altri due figli.

«Mia madre fu costretta a chiudere la cartoleria, perché il proprietario del magazzino, per paura di subire ritorsioni, decise di non rinnovarle l’affitto. Senza il sostegno di padre Paolino, la mia famiglia non sarebbe riuscita ad andare avanti, ed è per questo che l’ho sempre considerato un secondo papà».

I ricordi riaffiorano davanti al passaggio a livello, che sbarra la strada per Aprigliano, e costringe Lwuanga a guardarsi dentro, per lunghi interminabili minuti: «Frequento la scuola di specializzazione in Urologia, e da oltre un anno presto servizio di Guardia medica. Grazie a questa esperienza professionale, ho scoperto che i calabresi sono persone generose, e mi aiutano a sentirmi a casa. Spero che i miei genitori, mia sorella e mio fratello possano venire presto a trovarmi in Italia, così da vedere con i propri occhi l’accoglienza che mi viene riservata».

All’improvviso, un paziente ha bisogno di lui: Lwuanga afferra il grande zaino rosso adagiato sulla scrivania, si chiude alle spalle la porta della Guardia medica, e scompare tra i vicoli di Aprigliano: «È bello ricevere, ma è più importante dare, e non dobbiamo mai interrompere questa catena di solidarietà. Nella vita, verrà il giorno in cui deciderò di tornare in Uganda, per restituire alla mia gente tutto il bene che io ho ricevuto finora, e in quel momento, sono sicuro, padre Paolino sarà di nuovo accanto a me».