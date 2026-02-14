L’emergenza legata all’esondazione del fiume Crati, che nelle ultime ore ha colpito il territorio tra Tarsia e la Piana di Sibari, sta facendo emergere anche una gara di solidarietà sul fronte dell’accoglienza. Dopo gli allagamenti e le evacuazioni nelle zone interessate dalla piena, alcune strutture alberghiere dell’area hanno manifestato la propria disponibilità ad ospitare le persone costrette a lasciare le abitazioni.

Tra le prime ad attivarsi, secondo quanto riferito, ci sono Hotel Sybaris e Barbieri Altomonte, che hanno comunicato la possibilità di mettere a disposizione camere e spazi per accogliere gli evacuati provenienti dalle aree maggiormente colpite dal Crati. Un supporto che si inserisce nel dispositivo di assistenza alla popolazione in queste ore, mentre proseguono monitoraggi, verifiche e interventi sul territorio.