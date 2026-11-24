Due emendamenti alla manovra, presentati da Lega e Movimento 5 Stelle, prevedono una detrazione Irpef del 19% su una spesa annua massima di 500 euro. Tra gli acquisti agevolabili anche guanti, paraschiena e airbag indossabili. La misura deve ancora essere approvata

Ridurre il costo dei dispositivi di protezione per motociclisti e ciclisti, incentivandone l'acquisto attraverso un'agevolazione fiscale. È l'obiettivo del nuovo bonus inserito in due emendamenti alla legge di Bilancio 2027, presentati rispettivamente dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.

La proposta, come riportato da Fanpage.it, prevede una detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di 500 euro all'anno per contribuente, per un risparmio fiscale che potrebbe raggiungere i 95 euro.

L'iniziativa è stata elaborata dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e dal Moto Club Roma, con il sostegno dell'Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica, fondato dalla senatrice leghista Erika Stefani.

Come funzionerebbe il bonus moto e bici 2027

I due emendamenti, di identico contenuto e a prima firma dei deputati Agostino Santillo (M5S) ed Elena Maccanti (Lega), prevedono l'introduzione dell'agevolazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2027.

Il beneficio riguarderebbe gli acquisti di dispositivi di protezione destinati a chi utilizza motocicli, ciclomotori, biciclette tradizionali e a pedalata assistita.

Non si tratterebbe di uno sconto immediato al momento dell'acquisto, ma di una somma da recuperare attraverso la dichiarazione dei redditi. Per un casco acquistato a 200 euro, ad esempio, la detrazione sarebbe di 38 euro; per una spesa di 300 euro si salirebbe a 57 euro, fino al beneficio massimo di 95 euro per acquisti pari o superiori a 500 euro.

La misura avrebbe un costo stimato di 80 milioni di euro all'anno per le casse dello Stato e, nella formulazione attuale, non prevede una scadenza.

Quali prodotti rientrerebbero nell'agevolazione

Il bonus non riguarderebbe soltanto i caschi, ma un'ampia gamma di dispositivi e indumenti progettati per ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente:

Caschi protettivi per motociclisti e ciclisti;

Giacche e pantaloni dotati di protezioni;

Guanti, calzature e stivali protettivi;

Paraschiena e protezioni per torace, spalle, gomiti, ginocchia e fianchi;

Airbag indossabili.

I prodotti dovranno rispettare gli standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana ed europea. L'elenco definitivo e i requisiti tecnici saranno stabiliti, in caso di approvazione della misura, attraverso un decreto attuativo dei ministeri dell'Economia, dei Trasporti e della Salute.

Nessun limite Isee, ma obbligo di pagamento tracciabile

Gli emendamenti non prevedono specifiche soglie Isee per accedere alla detrazione. Sarà tuttavia necessario effettuare gli acquisti utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat o bonifici.

Resterebbero esclusi i prodotti usati, quelli già beneficiari di altre agevolazioni fiscali e gli acquisti effettuati nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali.

È previsto inoltre un monitoraggio annuale della misura, attraverso una relazione al Parlamento sui costi, sul numero di beneficiari e sugli eventuali effetti sulla frequenza e sulla gravità delle lesioni provocate dagli incidenti stradali.

Guanti e paraschiena obbligatori in autostrada: l'altra proposta

L'agevolazione si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla sicurezza stradale. Tra le modifiche al Codice della strada approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre figura infatti anche l'introduzione dell'obbligo di indossare guanti protettivi e paraschiena per conducenti e passeggeri dei motoveicoli durante la circolazione in autostrada.

Anche questa disposizione è ancora all'esame del Parlamento.

Quando potrebbe entrare in vigore il bonus

Al momento il bonus per caschi e abbigliamento protettivo resta una proposta. Entro il 26 novembre i gruppi parlamentari dovranno individuare gli emendamenti prioritari da sottoporre all'esame della Commissione Bilancio.

Soltanto con l'approvazione definitiva della manovra, attesa entro il 31 dicembre, sarà possibile sapere se la detrazione entrerà effettivamente in vigore dal 2027.