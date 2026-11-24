Il ricercatore trentenne pubblica un messaggio su Instagram e ringrazia quanti hanno manifestato solidarietà a lui e alla moglie Sagia Hammoud. Entrambi restano indagati per istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche

«Resistenza fino alla liberazione». Con queste parole, impresse a caratteri cubitali su uno sfondo nero, Youssef Siher torna sui social dopo il fermo dello scorso ottobre e la successiva scarcerazione. Il ricercatore trentenne ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale coinvolge anche la moglie, Sagia Hammoud, ringraziando quanti hanno espresso solidarietà alla coppia nelle ultime settimane.

«Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro», scrive Siher nel post, come riportato da Open.

L'inchiesta della Procura di Milano

Siher e Hammoud risultano indagati dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche, nell'ambito dell'inchiesta sulle manifestazioni non autorizzate contro il governo Meloni del 23 ottobre, sfociate in disordini nel centro del capoluogo lombardo.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il ricercatore, attivo nell'area dei Giovani palestinesi d'Italia, avrebbe utilizzato i canali social del Movimento 17 ottobre, da lui fondato, per promuovere le mobilitazioni.

Fermato nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, Siher era stato condotto nel carcere di San Vittore, dove è rimasto per quattro giorni.

La mancata convalida del fermo e la scarcerazione

Il 28 ottobre il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo, disponendo la liberazione del ricercatore senza applicare alcuna misura cautelare.

Nella valutazione della gip, i messaggi oggetto delle contestazioni erano riconducibili all'ambito della protesta politica e della disobbedienza civile, anziché configurare un'istigazione penalmente rilevante.

La decisione aveva suscitato un acceso dibattito politico e istituzionale, accompagnato anche da insulti e minacce sui social nei confronti della magistrata.

La scarcerazione non ha tuttavia determinato la chiusura dell'inchiesta, che resta aperta nei confronti di entrambi i coniugi.

I messaggi di solidarietà sui social

Il ritorno su Instagram del ricercatore è stato accolto da numerosi messaggi di sostegno. Tra i commenti pubblicati sotto il post prevalgono, secondo quanto riferito da Open, le manifestazioni di vicinanza a Siher e alla moglie, accompagnate da espressioni di incoraggiamento a proseguire il loro impegno politico.