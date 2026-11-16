Il contralto Alessandra Volpe, i 60 musicisti dell’Orchestra Sinfonica Brutia e l’International Opera Choir di Roma si ritroveranno sul palco del Teatro Rendano di Cosenza per lo Stabat Mater di Karl Jenkins. Il concerto, in programma mercoledì 18 novembre alle 20.30, è annunciato dalla Brutia come la prima esecuzione in Calabria dell’opera.

Sul podio tornerà Daniele Moroni, mentre il coro sarà diretto da Giovanni Mirabile. La coproduzione rinnova la collaborazione tra la formazione cosentina e quella romana e rientra in Visioni, quinta stagione concertistica della Brutia, con la direzione artistica di Francesco Perri.

Composto nel 2008, lo Stabat Mater accosta la tradizione sacra occidentale a melodie e timbri del Medio Oriente. Moroni descrive una partitura che «alterna momenti di profonda meditazione e struggimento emotivo a passaggi di pura potenza sonora». A dare voce a questi contrasti saranno la solista e il coro insieme all’orchestra. «È un’opera raramente eseguita in Italia e poterla ascoltare a Cosenza è un’occasione veramente unica», osserva il direttore.

Nella scelta di Jenkins, la Brutia riprende il tema della pace già affrontato con la prima esecuzione di Fratello Sole Sorella Luna – La partitura ritrovata. Mirabile riconosce nella collaborazione tra coro e orchestra la possibilità «di unire voci, culture e sensibilità diverse, e di trasmettere un messaggio di pace che oggi più che mai sentiamo necessario».

Il biglietto a posto unico costa 15 euro. Si può acquistare alla biglietteria InPrimaFila, anche online, oppure al botteghino del Teatro Rendano la sera del concerto. Sono previste riduzioni per gli allievi del Conservatorio e del Liceo musicale e per i minori di 18 anni.