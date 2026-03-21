Incidente a Rende nella serata di oggi, nel cuore della movida cittadina. Il sinistro si è verificato in via Rossini, una delle zone più frequentate, coinvolgendo una Range Rover e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito a seguito dell’impatto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza per ricevere le cure necessarie.

Al momento non sono note le sue condizioni nel dettaglio, ma subito dopo l’impatto i presenti lo hanno visto sanguinare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a transennare il tratto di strada interessato dal sinistro, al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.