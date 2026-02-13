Dopo sei reti in Puglia e un avvio in salita in rossoblù, Michele si è sbloccato nel momento chiave: ora contro l’Audace Ceignola prova a trasformare la prima da ex in un’altra svolta

Michele Emmausso è arrivato a Cosenza con un’etichetta chiara addosso: uomo da ultimi metri, capace di spaccare le partite anche con una sola giocata. Ma l’impatto in rossoblù, come spesso accade a gennaio, non è stato immediato. Minuti, adattamento, nuovi automatismi, un ruolo da interpretare tra fascia e mezzo spazio: l’inizio è stato stentato, senza quel timbro che per un attaccante diventa quasi una liberazione. La scintilla è arrivata martedì sera, quando il Cosenza ha piegato il Siracusa con una rete nel finale firmata proprio da Emmausso, il suo primo gol con la nuova maglia. Un episodio pesantissimo, perché sblocca il giocatore e dà senso pieno a un inserimento di mercato pensato dal ds Roma per aumentare pericolosità e soluzioni offensive. Adesso, il calendario gli mette davanti un incrocio importante: Cosenza-Audace Cerignola sarà una partita da ex. Emmausso ha lasciato i pugliesi dopo una prima parte di stagione chiusa con 6 gol, numeri che raccontano quanto fosse centrale nel suo vecchio contesto.

Emmausso da ex spesso fa gol

Nella carriera di Emmausso, il tema della “partita da ex” non è mai stato soltanto una suggestione da vigilia. Ogni volta che ha ritrovato squadre legate al suo passato, ha spesso mostrato una capacità particolare di alzare l’intensità emotiva e trasformarla in concretezza negli ultimi metri. Quattro gol segnati al Potenza, 3 al Messina, 2 al Catania. Per questo la sfida di domani con il Cerignola può diventare un passaggio chiave: dopo essersi sbloccato col Cosenza, ritrova subito una tappa recente e significativa del suo percorso, con l’occasione perfetta per confermare che quel gol non è stato un episodio, ma l’inizio della sua vera stagione in rossoblù.