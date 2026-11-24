L’amministrazione comunale ha disposto lavori straordinari sin dalle prime ore del mattino, per garantire la messa in sicurezza della porzione di pavimentazione venuta giù

Le violente mareggiate hanno continuato a imperversare lungo tutta la costa del tirreno cosentino per l'intera nottata. A Fuscaldo, i morosi hanno provocato il cedimento di una porzione del lungomare, lasciando scoperte le tubature. Stamattina il moto ondoso si è notevolmente ridotto, ma sotto i raggi del sole rimangono le ferite prodotte.

Già dalle prime ore del mattino, l'amministrazione comunale ha disposto l'esecuzione di lavori straordinari, per arrivare in poco tempo alla messa in sicurezza della porzione di pavimentazione del lungomare venuta giù.