Non sembra, ma nel Partito Democratico qualcosa potrebbe muoversi di colpo. In giornata è atteso il rientro in città del commissario Claudio Stefanazzi, pronto a riprendere in mano il dossier sui due gruppi dem presenti al Comune di Cosenza. Fin dal primo giorno ha indicato come priorità la riunificazione delle due entità, distinte e separate, ma entrambe comunque riconducibili alla maggioranza che sostiene Franz Caruso. La questione potrebbe essere già all’ordine del giorno oggi, ma c’è un passaggio propedeutico da affrontare: le dimissioni contestuali dei capigruppo Francesco Alimena e Francesco Graziadio.

Fermo restando che bisognerà individuare un nome capace di superare le divisioni e che ciascuno dei presenti in aula fa riferimento a una corrente, qualcuno inevitabilmente uscirà dalla partita con il muso lungo. C'è poi da affrontare il nodo degli assessori: Damiano Covelli e Maria Locanto, indicati ufficialmente dal partito all'inizio e a metà della consiliatura, sono ormai come fumo negli occhi per il circolo cittadino. Da qui potrebbe nascere la richiesta del Pd cosentino a Caruso di una terza poltrona in giunta.

Il sindaco ha due posti vacanti nella sua squadra di governo e, nonostante la presa di posizione del Movimento 5 Stelle, non ha intenzione di rimuovere Veronica Buffone, per non venir meno all'accordo siglato illo tempore con Giuseppe Conte. Intanto, sono in crescita le quotazioni di Vittorio Pecoraro, ex segretario di Federazione dal profilo e dai modi democristiani. Potrebbe essere l'uomo giusto per rappresentare una figura di mediazione nella complicata stagione che attraversa il Partito Democratico. Del resto, ha già strizzato pubblicamente l'occhio al sindaco con un intervento sull'Unione dei Comuni. La sua elezione nel 2022, come i più ricorderanno, maturò proprio a margine di un accordo collettivo tra le diverse correnti. La sua segreteria si concluse, invece, quando tentò di ritagliarsi una propria autonomia di manovra. Vanamente.