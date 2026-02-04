Sono già scattati i primi provvedimenti dopo i controlli avviati all’alba dai Carabinieri su tutto il territorio comunale. Nel corso delle verifiche sono stati individuati cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, per i quali potranno essere disposte espulsioni immediate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione è stata condotta dal Reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano, guidato dal tenente colonnello Gianluca Marco Filippi, con il supporto del Comando provinciale di Cosenza e il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. Le attività hanno riguardato anche il contrasto al lavoro svolto senza autorizzazioni, con controlli mirati su esercizi e luoghi di aggregazione.

Perquisizioni e accertamenti hanno interessato abitazioni e aree sensibili della città, nell’ambito di un’azione estesa e coordinata finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio. L’intervento arriva dopo i recenti episodi di violenza registrati a Schiavonea, che hanno generato forte allarme tra cittadini e operatori economici. I controlli rappresentano una risposta immediata delle istituzioni per arginare situazioni ritenute a rischio.