Gli esami hanno chiarito la natura della droga sequestrata. Pena di due anni e otto mesi, sostituita con lavori di pubblica utilità

Non era Shaboo la sostanza sequestrata dai carabinieri a Montalto Uffugo, come ipotizzato inizialmente. Gli esami di laboratorio hanno accertato la presenza di 100 grammi di cocaina con un grado di purezza del 94% e di hashish di elevata qualità.

Secondo gli accertamenti, dalle sostanze sequestrate sarebbe stato possibile ricavare centinaia di dosi destinate alle piazze di spaccio.

Il giovane classe 2005, arrestato dai carabinieri della Stazione di Lattarico, è stato condannato con rito abbreviato a due anni e otto mesi. La pena è stata sostituita con i lavori di pubblica utilità. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Amabile Cuscino.