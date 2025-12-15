Sono iniziate nel tribunale di Catanzaro gli interventi degli avvocati difensori. Durante l’udienza è saltato il sistema di videoconferenza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Dopo la requisitoria della Dda di Catanzaro, rappresentata dal pubblico ministero Corrado Cubellotti, nel processo Recovery si è aperta la fase delle discussioni difensive. Oggi, davanti al Tribunale di Catanzaro, sono infatti iniziati gli interventi degli avvocati della difesa, destinati a proseguire fino al 7 luglio 2026, data in cui è attesa – salvo rinvii – la sentenza di primo grado nel rito abbreviato.
La seduta odierna è stata però caratterizzata da alcuni disservizi che hanno interessato l’intero Palazzo di Giustizia. In particolare, un calo di corrente elettrica ha causato l’interruzione delle discussioni. Successivamente si sono registrati problemi anche con il sistema di videoconferenza (ma non quello audio): a un certo punto è infatti saltato il collegamento con gli imputati detenuti nelle diverse case circondariali, che stavano seguendo da remoto gli interventi dei rispettivi difensori.
Nel corso dell’udienza sono intervenuti, contestando l’impianto accusatorio, gli avvocati penalisti Fabio Parise, Cesare Badolato e Pasquale Filippelli.
Processo Recovery, il tema accusatorio
Secondo l’ufficio di procura antimafia di Catanzaro, il clan degli “italiani” di Cosenza avrebbe costituito una vasta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in diversi comuni della provincia di Cosenza: dalla città capoluogo ai comuni presilani, da Rende fino alla Media Valle del Crati. Un sistema criminale che sarebbe stato organizzato da Francesco Patitucci, già condannato per associazione mafiosa nel processo “Reset”, e oggi condannato all’ergastolo per il duplice omicidio Lenti-Gigliotti.
Processo Recovery, le richieste in abbreviato
- Gianfranco Sganga 20 anni
- Gaetano Bartone 8 anni
- Michele Rende 20 anni
- Stefano Casole 8 anni
- Manuel Esposito 16 anni
- Francesco Greco (pentito) 6 anni e 2 mesi
- Michele Di Puppo 16 anni
- Francesco Costantino De Luca 8 anni e 2 mesi
- Massimiliano Lo Polito 8 anni e 6 mesi
- Salvatore Pati 8 anni e 2 mesi
- Ivan Montualdista 8 anni
- Marco D'Alessandro 16 anni e 4 mesi
- Francesco Patitucci 20 anni
- Simone Ferrise 8 anni
- Antonio Illuminato 20 anni
(Continua a leggere in basso)
- Alessandro Morrone 6 anni
- Dimitri Bruno 8 anni e 6 mesi
- Marco Lucanto 18 anni
- Andrea D'Elia 8 anni
- Pietro Mazzei 8 anni
- Carmelo Silano assolto
- Giuseppe Bartolomeo 8 anni
- Filippo Occhiuzzo 6 anni
- Pietro De Mari 4 anni (richiesta di assoluzione per il capo uno)
- Antonio Capitano 2 anni
- Armando De Vuono 12 anni
- Vanessa De Vuono 8 anni e 2 mesi
- Daniela Monaco 8 anni e 2 mesi
- Simone Carrieri 8 anni
- Agnese Crocco 8 anni e 4 mesi
- Manuel Prezioso 4 anni
- Luca Trotta 8 anni
- Francesco Grupillo 10 anni e 8 mesi
(Continua a leggere in basso)
- Nadia Lo Polito 8 anni e 6 mesi
- Francesco La Cava 8 anni e 2 mesi
- Roberto Porcaro 20 anni
- Simone De Marco
- Michele Gedeone assoluzione
- Francesco Gentile 2 anni
- Claudio Giannini assoluzione
- Danilo Forte assoluzione
- Domenico Chimenti 2 anni
- Pasquale Germano 8 anni
- Augusto Cardamone 8 anni e 4 mesi
- Pamela D'Ambrosio 8 anni e 4 mesi
- Christian Pati 8 anni e 2 mesi
- Paolo Elia 8 anni e 6 mesi
- Aurelio Pittino assoluzione
- Alessandro Meduri 12 anni
- Filippo Meduri 20 anni
- Francesco Meduri 10 anni
- Pierangelo Meduri 10 anni
(Continua a leggere in basso)
- Mario Piromallo 16 anni
- Antonio Sirangelo 4 anni
- Franco Scorza 6 anni
- Leonardo Bevilacqua 8 anni
- Giuseppe Trimboli 4 anni e 4 mesi
- Francesco Strangio 8 anni
- Vncenzo Caputo 8 anni e 6 mesi
- Cesare Quarta 8 anni e 3 mesi
- Giuseppe Morrone 4 anni e 2 mesi
- Danilo Turboli 8 anni e 4 mesi
- Rolando Liguori 8 anni e 3 mesi
- Cosimo Abbruzzese 8 anni e 6 mesi
- Emanuele Apuzzo 10 anni e 8 mesi
- Carlo Bruno 20 anni
- Umberto Cacozza 8 anni e 4 mesi
- Luigia Capitano 2 anni
- Luigi Antonio Garofalo 8 anni e 2 mesi
- Alessandro Mazzei 4 anni
- Giuseppe Provenzano 8 anni e 6 mesi
- Luigi Ricca 2 anni
- Mattia Namik Sposato 6 anni
- Alberto Turboli 8 anni e 2 mesi
- Antonio Bevilacqua 10 anni
Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Filippo Cinnante, Gaetano Maria Bernaudo, Fiorella Bozzarello, Luca Acciardi, Marcello Manna, Gianluca Garritano, Giuseppe Malvasi, Mario Scarpelli, Francesco Chiaia, Giuseppe Manna, Matteo Cristiani, Antonio Quintieri, Maurizio Nucci, Rossana Cribari, Cristian Cristiano, Pasquale Marzocchi, Fabio Parise, Pasquale Filippelli, Francesco Porto, Francesco Siciliano, Guido Siciliano, Sergio Sangiovanni, Franz Caruso, Gianpiero Calabrese, Giuseppe De Marco, Domenico Avolio, Roberta Provenzano, Cristian Bilotta, Antonella Baffa, Laura Gaetano, Cesare Badolato, Cesira Staffa, Francesco Garofalo, Enzo Belvedere, Michele Gigliotti, Giorgia Greco, Tanja Argirò, Pier Paolo Emanuele, Angelo Pugliese, Ugo Ledonne, Ernesto Gallo, Giuseppe Perri, Marco Bianco e Armando Sabato.