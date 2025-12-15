Sono iniziate nel tribunale di Catanzaro gli interventi degli avvocati difensori. Durante l’udienza è saltato il sistema di videoconferenza

Dopo la requisitoria della Dda di Catanzaro, rappresentata dal pubblico ministero Corrado Cubellotti, nel processo Recovery si è aperta la fase delle discussioni difensive. Oggi, davanti al Tribunale di Catanzaro, sono infatti iniziati gli interventi degli avvocati della difesa, destinati a proseguire fino al 7 luglio 2026, data in cui è attesa – salvo rinvii – la sentenza di primo grado nel rito abbreviato.

La seduta odierna è stata però caratterizzata da alcuni disservizi che hanno interessato l’intero Palazzo di Giustizia. In particolare, un calo di corrente elettrica ha causato l’interruzione delle discussioni. Successivamente si sono registrati problemi anche con il sistema di videoconferenza (ma non quello audio): a un certo punto è infatti saltato il collegamento con gli imputati detenuti nelle diverse case circondariali, che stavano seguendo da remoto gli interventi dei rispettivi difensori.

Nel corso dell’udienza sono intervenuti, contestando l’impianto accusatorio, gli avvocati penalisti Fabio Parise, Cesare Badolato e Pasquale Filippelli.

Processo Recovery, il tema accusatorio

Secondo l’ufficio di procura antimafia di Catanzaro, il clan degli “italiani” di Cosenza avrebbe costituito una vasta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in diversi comuni della provincia di Cosenza: dalla città capoluogo ai comuni presilani, da Rende fino alla Media Valle del Crati. Un sistema criminale che sarebbe stato organizzato da Francesco Patitucci, già condannato per associazione mafiosa nel processo “Reset”, e oggi condannato all’ergastolo per il duplice omicidio Lenti-Gigliotti.

Processo Recovery, le richieste in abbreviato

Gianfranco Sganga 20 anni

20 anni Gaetano Bartone 8 anni

8 anni Michele Rende 20 anni

20 anni Stefano Casole 8 anni

8 anni Manuel Esposito 16 anni

16 anni Francesco Greco (pentito) 6 anni e 2 mesi

(pentito) 6 anni e 2 mesi Michele Di Puppo 16 anni

16 anni Francesco Costantino De Luca 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Massimiliano Lo Polito 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Salvatore Pati 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Ivan Montualdista 8 anni

8 anni Marco D'Alessandro 16 anni e 4 mesi

16 anni e 4 mesi Francesco Patitucci 20 anni

20 anni Simone Ferrise 8 anni

8 anni Antonio Illuminato 20 anni

Alessandro Morrone 6 anni

6 anni Dimitri Bruno 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Marco Lucanto 18 anni

18 anni Andrea D'Elia 8 anni

8 anni Pietro Mazzei 8 anni

8 anni Carmelo Silano assolto

assolto Giuseppe Bartolomeo 8 anni

8 anni Filippo Occhiuzzo 6 anni

6 anni Pietro De Mari 4 anni (richiesta di assoluzione per il capo uno)

4 anni (richiesta di assoluzione per il capo uno) Antonio Capitano 2 anni

2 anni Armando De Vuono 12 anni

12 anni Vanessa De Vuono 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Daniela Monaco 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Simone Carrieri 8 anni

8 anni Agnese Crocco 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Manuel Prezioso 4 anni

4 anni Luca Trotta 8 anni

8 anni Francesco Grupillo 10 anni e 8 mesi

Nadia Lo Polito 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Francesco La Cava 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Roberto Porcaro 20 anni

20 anni Simone De Marco

Michele Gedeone assoluzione

assoluzione Francesco Gentile 2 anni

2 anni Claudio Giannini assoluzione

assoluzione Danilo Forte assoluzione

assoluzione Domenico Chimenti 2 anni

2 anni Pasquale Germano 8 anni

8 anni Augusto Cardamone 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Pamela D'Ambrosio 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Christian Pati 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Paolo Elia 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Aurelio Pittino assoluzione

assoluzione Alessandro Meduri 12 anni

12 anni Filippo Meduri 20 anni

20 anni Francesco Meduri 10 anni

10 anni Pierangelo Meduri 10 anni

Mario Piromallo 16 anni

16 anni Antonio Sirangelo 4 anni

4 anni Franco Scorza 6 anni

6 anni Leonardo Bevilacqua 8 anni

8 anni Giuseppe Trimboli 4 anni e 4 mesi

4 anni e 4 mesi Francesco Strangio 8 anni

8 anni Vncenzo Caputo 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Cesare Quarta 8 anni e 3 mesi

8 anni e 3 mesi Giuseppe Morrone 4 anni e 2 mesi

4 anni e 2 mesi Danilo Turboli 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Rolando Liguori 8 anni e 3 mesi

8 anni e 3 mesi Cosimo Abbruzzese 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Emanuele Apuzzo 10 anni e 8 mesi

10 anni e 8 mesi Carlo Bruno 20 anni

20 anni Umberto Cacozza 8 anni e 4 mesi

8 anni e 4 mesi Luigia Capitano 2 anni

2 anni Luigi Antonio Garofalo 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Alessandro Mazzei 4 anni

4 anni Giuseppe Provenzano 8 anni e 6 mesi

8 anni e 6 mesi Luigi Ricca 2 anni

2 anni Mattia Namik Sposato 6 anni

6 anni Alberto Turboli 8 anni e 2 mesi

8 anni e 2 mesi Antonio Bevilacqua 10 anni

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Filippo Cinnante, Gaetano Maria Bernaudo, Fiorella Bozzarello, Luca Acciardi, Marcello Manna, Gianluca Garritano, Giuseppe Malvasi, Mario Scarpelli, Francesco Chiaia, Giuseppe Manna, Matteo Cristiani, Antonio Quintieri, Maurizio Nucci, Rossana Cribari, Cristian Cristiano, Pasquale Marzocchi, Fabio Parise, Pasquale Filippelli, Francesco Porto, Francesco Siciliano, Guido Siciliano, Sergio Sangiovanni, Franz Caruso, Gianpiero Calabrese, Giuseppe De Marco, Domenico Avolio, Roberta Provenzano, Cristian Bilotta, Antonella Baffa, Laura Gaetano, Cesare Badolato, Cesira Staffa, Francesco Garofalo, Enzo Belvedere, Michele Gigliotti, Giorgia Greco, Tanja Argirò, Pier Paolo Emanuele, Angelo Pugliese, Ugo Ledonne, Ernesto Gallo, Giuseppe Perri, Marco Bianco e Armando Sabato.