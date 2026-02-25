Dopo 11 giorni di emergenza e due sondazioni, il Comune di Cassano allo Ionio annuncia la fine delle restrizioni nell’area del centro nautico. Restano divieti su darsene e pontili

Dopo undici giorni di emergenza e due esondazioni intervenute in poco più di una settimana, i Laghi di Sibari si avviano verso un ritorno alla normalità. Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha annunciato che mercoledì 25 febbraio, dalle ore 12, sarà revocata l’ordinanza che vietava l’accesso al centro nautico e alle abitazioni della zona.

«Il momento forse tanto atteso è alla fine arrivato» ha dichiarato il primo cittadino. «Dalle ore 12 sarà possibile per tutti i residenti e proprietari di abitazione fare rientro nelle proprie case e verificare lo stato dei luoghi, avviando la triste attività di conta dei danni e di ripristino della situazione.»

Il rientro, però, sarà accompagnato da prescrizioni rigorose. Iacobini è diretto: «Vi invito a rispettare alcune indicazioni molto importanti: non recatevi lungo le darsene, non utilizzate i pontili e soprattutto non pensate, per il momento, a navigare all’interno delle stesse darsene per evidenti ragioni di sicurezza.»

Il sindaco sottolinea come l’amministrazione e le strutture operative abbiano lavorato senza sosta per giungere alla riapertura: «Abbiamo fatto davvero il massimo perché questo momento arrivasse e ci scusiamo sin da ora se non tutto andrà per come sarebbe necessario. Resterà qualcosa da fare e lo faremo in questi giorni, ma riteniamo indispensabile garantirvi quella accessibilità fin qui negata.»

Il ringraziamento del sindaco si estende a tutte le forze impegnate nelle operazioni: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Protezione civile regionale, Calabria Verde, Consorzio di Bonifica e l’Associazione Laghi di Sibari, oltre ai tanti volontari e ai tecnici delle ditte specializzate intervenute. «A tutti quanti, di cuore, un abbraccio» afferma Iacobini.

Con la fine della fase critica, cambierà anche la comunicazione istituzionale: «Probabilmente questi miei video serali si diraderanno perché è cessata l’emergenza ed è giusto che si torni alla normalità anche in questo. A me non resta che ringraziarvi per affetto, sostegno, pazienza e collaborazione.»

La chiusura del sindaco resta carica di vicinanza alla comunità colpita: «La nostra strada non si separa. Nel ritorno alla normalità saremo ancora più amici, più forti di prima. Da parte mia non sarete mai soli.»