Il bollettino di mercoledì 25 febbraio 2026 segnala apertura parziale delle aree sciabili a Camigliatello e impianti operativi a Lorica con piste battute. Temperature sopra lo zero e manto non omogeneo

Giornata dai due volti nei comprensori della Sila per mercoledì 25 febbraio 2026. Le condizioni della neve e la tenuta degli impianti determinano scenari diversi tra Camigliatello Silano e Lorica, con aggiornamenti forniti da Arsac e da Ferrovie della Calabria.

La situazione a Camigliatello

A Camigliatello Silano la cabinovia risulta in fase di apertura sin dalle prime ore del mattino, con cielo sereno e temperature di 5 gradi a valle e 4 gradi a monte. Il manto nevoso registra 15 centimetri in basso e 60 centimetri nelle quote superiori. L’apertura delle piste è limitata fino alle 13, a causa della trasformazione della neve che non consente la piena operatività per l’intera giornata.

La pista rossa è aperta, battuta e fresata, ma presenta tratti ghiacciati nelle prime ore e un ultimo segmento a difficoltà elevata per sciabilità. Anche la pista blu è aperta e preparata, con neve ghiacciata al mattino; resta chiuso l’ultimo tratto per insufficiente innevamento. In funzione il tappeto per principianti. Le strutture ricettive principali — Baita e Bar Tasso — risultano operative.

Le indicazioni di sicurezza ribadiscono l’obbligo del casco per tutti, la necessità di sciare soltanto nelle aree battute, l’uso del laccetto di protezione per snowboard e divieto di utilizzo di palette da neve e bob.

La situazione a Lorica

Scenario diverso a Lorica, dove il meteo è soleggiato e gli impianti presentano una situazione più omogenea: cabinovia e skilift sono aperti, mentre la seggiovia rimane chiusa. Temperature di 0 gradi a monte e 3 gradi a valle permettono una buona stabilità del fondo.

Le piste sono battute e regolarmente preparate. Aperte le Inferno 1 e Inferno 2, mentre risultano chiuse Rientro e Cavaliere. L’anello panoramico delle Vette è fruibile. Entrambi i campi scuola, in quota e a valle, sono attivi. Rifugi aperti.

Anche in questo comprensorio permane l’obbligo del casco e l’invito generale a rispettare le norme di sicurezza sulle piste.