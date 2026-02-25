A conferma della nostra anticipazione di questa mattina, l’ormai ex capo ufficio stampa del Cosenza Giovanni Folino ha diramato una comunicazione con cui certifica l’addio al club. Nel mirino Rita Scalise, con cui si era creata una distanza divenuta incolmabile, oltre alle frizioni che hanno portato alla frattura. «Con la presente comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal ruolo di Responsabile della Comunicazione del Cosenza Calcio» è l’incipit della missiva inviata agli organi di informazione.

«È una decisione che assumo con rammarico, ma con assoluta convinzione, perché sono venute meno le condizioni minime di fiducia nei confronti dell’Amministratore Unico, il rispetto dei ruoli e l’autonomia operativa indispensabili per svolgere in modo serio e professionale un incarico tanto delicato. Continue sono state le invadenze nel mio settore di competenza – ha detto Folino – e le attività poste in essere a mia insaputa e senza alcun confronto».

«La comunicazione - ha detto - non può essere gestita in maniera confusa, né può essere svuotata delle proprie responsabilità attraverso interventi esterni e sovrapposizioni che finiscono per compromettere il lavoro, il metodo e la credibilità del ruolo. In questo contesto proseguire non sarebbe stato coerente né sul piano professionale né su quello personale. Resta il rispetto per il Cosenza Calcio, per la sua storia e per una piazza che merita attenzione, serietà e chiarezza».

«E a tal proposito desidero chiedere scusa a tutta la tifoseria rossoblù per non aver compreso per tempo alcune criticità e le motivazioni di una sofferenza che andrebbe compresa ed elaborata, senza più voltarsi dall’altra parte facendo finta di nulla. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato in questi mesi con correttezza e spirito di servizio, in particolare colleghi e operatori dell’informazione. Lascio l’incarico - ha concluso Folino - con la consapevolezza di aver svolto il mio lavoro con impegno, trasparenza e senso di responsabilità, nonostante ingerenze ed invasioni che spesso non ho condiviso e che non mi appartenevano, augurando le migliori fortune al Cosenza Calcio, soprattutto alla squadra ed allo staff».