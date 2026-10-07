I residenti hanno bloccato questa mattina la strada provinciale 173 per chiedere un percorso alternativo prima della chiusura prevista per l’abbattimento del ponte. Alla protesta hanno partecipato abitanti di contrada Thurio, Ministalla e delle zone vicine, preoccupati per le difficoltà negli spostamenti quotidiani. Secondo i manifestanti, tragitti oggi di tre o quattro chilometri diventerebbero percorsi da 25 a 40 chilometri. La richiesta è di rendere disponibile un collegamento prima di interrompere il transito. Sul posto sono intervenuti la polizia provinciale e gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano.

Sulla chiusura è intervenuto anche il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che ha contestato l’ordinanza della Provincia. «Non trovo sia stata un’idea geniale emettere una ordinanza di divieto di transito su questa arteria trafficatissima e nevralgica», ha dichiarato, richiamando soprattutto la chiusura del passaggio a livello di Thurio dopo il tragico incidente di alcuni anni fa. Per Stasi, l’interruzione di quel collegamento rende ancora più pesanti le conseguenze della chiusura della provinciale. Il sindaco ha ricordato che si attende ancora la realizzazione dell’attraversamento ferroviario previsto da progetti che, secondo quanto riferisce, sono stati approvati cinque anni fa.

Ha quindi accusato Governo e RFI di immobilismo, sostenendo che, a quanto gli risulta, non sarebbero state stanziate le risorse per questo intervento né per gli altri attraversamenti. Critiche anche alla gestione della viabilità da parte della Provincia. Stasi ha definito le ordinanze «davvero imbarazzanti» e riferito di essere già dovuto intervenire due settimane fa su un altro provvedimento perché interferiva con il Piano di protezione civile. «Spero di non dover intervenire anche su questa», ha aggiunto. La proposta del sindaco è di riaprire temporaneamente il passaggio a livello di Thurio, considerando che la linea ferroviaria è interrotta per i lavori di elettrificazione. «RFI quindi attui le misure necessarie per riaprire temporaneamente il passaggio a livello per poi avviare i lavori sulla SP173». La richiesta si affianca a quella dei residenti: garantire un accesso alternativo alle contrade prima della chiusura della strada per i lavori al ponte. Sul posto si è recato anche l’assessore provinciale alla Viabilità Giuseppe Turano che in giornata fornirà a chi protesta maggiori dettagli sul da farsi.