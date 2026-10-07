Sei ordinanze di custodia cautelare per un tentato omicidio avvenuto a Castione Andevenno (Sondrio) sono in corso di esecuzione, stamani, da parte della Polizia di Stato di Sondrio. Gli agenti stanno anche eseguendo vari decreti di perquisizione in diverse province nei confronti degli indagati per quell'episodio e per altri reati ritenuti connessi.

Secondo le accuse un commando composto da quattro persone di origine calabrese era giunto in Valtellina per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti con un soggetto albanese. Nel pomeriggio dello scorso 2 luglio, nell'area commerciale di Castione Andevenno, un sicario aveva fatto fuoco contro il bersaglio, che fortunosamente si è salvato.

«Ricostruiti i precedenti episodi di pestaggio, rapina, estorsione e numerosi viaggi di droga commessi dal soggetto straniero e da altri suoi complici collegati all'agguato di cui poi sarà vittima - ha precisato la Questura - sono stati individuati anche gli autori di un ulteriore tentato omicidio, commesso dai due altri presunti autori di nazionalità albanese, ed è stata scoperta un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Valtellina».

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà palle 11 in Questura a Sondrio.