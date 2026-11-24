La storia di American Food e le opportunità professionali per i giovani saranno al centro di un incontro all’Università della Calabria. Giovedì 26 novembre 2026, dalle 9:30, lo University Club ospiterà “30 anni di Passione, storie e territorio”, appuntamento organizzato per il trentesimo anniversario della società licenziataria di McDonald’s Italia attiva in Calabria.

L’iniziativa coinvolgerà studenti, rappresentanti dell’ateneo, imprenditori e professionisti. A ripercorrere le tappe dell’attività sarà Paolo Arena, che racconterà l’esperienza imprenditoriale e lo sviluppo dell’azienda sul territorio.

«Questo incontro vuole essere non solo il racconto di un percorso imprenditoriale, ma un’occasione di dialogo aperto con gli studenti su passione, coraggio e futuro nella nostra terra», ha dichiarato Arena.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del rettore Gianluigi Greco, del direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche Franco Rubino, del docente di Diritto commerciale Marco Migaldi e del presidente del Consiglio degli studenti Gianmarco Profiti.

Il confronto, moderato dalla giornalista Francesca Russo, affronterà i temi della cultura del lavoro, della formazione e della crescita professionale.

Accanto ad Arena interverranno Maurizio Poppa, ESG & Government Relations Supervisor di McDonald’s Italia, e Alessandro Sorrentino, imprenditore e content creator conosciuto come Sicitalian. Porteranno la propria esperienza anche Roberto Sica, responsabile Risorse umane e Operations Consultant di Gruppo Arena, e Andrea Greco, Area Manager di Gruppo Mediolanum ed ex dipendente McDonald’s.

Il programma darà spazio anche ai percorsi professionali nei ristoranti dell’area urbana cosentina. Sono previsti gli interventi di Carmelo Bonaccorso, Store Manager del McDonald’s di Rende Marconi, e Maria Cristina Cordò, Senior Manager del ristorante di piazza Bilotti a Cosenza.