Le fotografie dei protagonisti del rock e i racconti di Massimo Cotto, da ascoltare inquadrando le immagini con uno smartphone. È stata questa la formula di “Pictures of You”, la mostra di Henry Ruggeri conclusa il 22 novembre allo Spazio Ex MAM di corso Bernardino Telesio, nel centro storico di Cosenza.

Aperta il 13 novembre, l’esposizione ha affiancato agli scatti del fotografo di Virgin Radio la voce del giornalista e scrittore, attraverso la tecnologia di realtà aumentata di Notaway. Utilizzando l’applicazione dedicata, i visitatori hanno potuto ascoltare aneddoti, interviste e retroscena legati agli artisti ritratti.

Tra i protagonisti delle immagini esposte, Rolling Stones, Depeche Mode, AC/DC, Bruce Springsteen e Led Zeppelin. Le fotografie hanno costituito il punto di partenza di un percorso che intrecciava concerti e narrazione, collegando il lavoro sul palco a quello svolto dietro le quinte.

«Si tratta di una mostra interattiva che ho fatto realizzare tre anni fa parlandone con Massimo Cotto che ne rimase entusiasta», ha raccontato Ruggeri, presente a Cosenza durante l’iniziativa. «Questa applicazione consente inquadrando le mie foto di vivere il racconto di Massimo Cotto, e gli aneddoti delle sue innumerevoli interviste».

Il progetto era nato quando Cotto era ancora in vita. Dopo la sua scomparsa, Ruggeri aveva scelto di interromperlo per un periodo, prima di riprenderlo su incoraggiamento della moglie del giornalista.

«Ho i brividi pensando al mio caro amico Massimo, che ha intervistato ben nove volte David Bowie», ha ricordato il fotografo. «Tuttavia, su spinta di Chiara, la moglie di Massimo, siamo andati avanti per celebrare un grandissimo giornalista come Massimo Cotto».

Ruggeri, con oltre trent’anni di attività nella fotografia dei concerti e più di cinquanta mostre all’attivo, ha ripercorso anche il proprio legame con la città. «Questa è la settima volta che vengo a Cosenza e amo profondamente la Calabria», ha dichiarato, ricordando la collaborazione con Mazinga Eventi, organizzatrice della tappa cosentina.

Nei fine settimana, l’esposizione è stata accompagnata da concerti acustici e DJ set, con brani degli artisti presenti nel percorso fotografico.

“Pictures of You” è un progetto ideato e prodotto da Rebel House, organizzato a Cosenza da Mazinga Eventi e finanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020, azione 6.8.3, con il patrocinio della Provincia di Cosenza e il sostegno di BCC Mediocrati.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, richiamando l’incontro tra fotografia, racconto e musica che ha caratterizzato le giornate allo Spazio Ex MAM.