Continua il lavoro degli inquirenti sugli episodi avvenuti negli scorsi giorni. A catturare l’attenzione di chi sta indagando, un soggetto già noto alle forze dell’ordine presentatosi al pronto soccorso nelle stesse ore

Le indagini sui vandalismi avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì a Rossano si stanno concentrando su un sospetto ben preciso. I carabinieri stanno ricostruendo i movimenti di un uomo che, nelle stesse ore in cui si sono verificati i tre episodi in viale Luca De Rosis, si sarebbe presentato al pronto soccorso per una ferita alla mano.

La coincidenza non è sfuggita agli investigatori, che stanno verificando se il sanguinamento possa essere collegato ai danneggiamenti registrati alla sede comunale e a due esercizi commerciali della zona. Dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Saranno poste in essere le comparazioni con le tracce di sangue rinvenute su una cassetta contenente denaro sottratta in uno dei due esercizi commerciali coinvolti.

Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa persona. Le verifiche proseguono con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e l’analisi dei rilievi eseguiti sui luoghi colpiti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le tracce di sangue e la testimonianza del personale sanitario rappresentano un primo punto di partenza per risalire all’autore dei danneggiamenti che, ancora una volta, hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza notturna nel centro cittadino.