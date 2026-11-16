L’asino sembra obbedire. Poi si pianta e non c’è verso di farlo avanzare. È in quel rifiuto che gli Anima Code leggono una forma di ribellione. Da questa immagine prende le mosse Ciucciu sceccu mix, il brano di cui il collettivo formato da Rosa Martirano, León Pantarei e Costantino Konsta Rizzuti presenterà in anteprima il videoclip al Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza alle 17:30 di domenica 22 novembre.

Ciucciu e sceccu, due nomi dialettali per lo stesso animale, danno il titolo a un brano che rovescia l’immagine dell’asino come bestia docile, fatta per portare pesi ed eseguire ordini. Nel video, la sua ostinazione diventa la capacità di sottrarsi al volere del padrone di turno. È lì, nella possibilità di dire di no, che il trio colloca anche la speranza.

Il progetto Anima Code intreccia la voce di Martirano, le percussioni di Pantarei e l’elettronica di Rizzuti. Nei brani si alternano italiano, inglese, spagnolo e dialetti calabresi e siciliani. Anche la danza fa parte di questa ricerca e avrà uno spazio nella serata. I Continuity Fluid Performers si esibiranno su due brani dell’EP del collettivo, pubblicato in digitale su Bandcamp, con le coreografie di Angela Tiesi.