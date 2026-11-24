Il saggio, pubblicato da Edizioni Estemporanee, indaga il rapporto tra memoria, identità e potere nell'era del capitalismo tecnologico attraverso la serie televisiva prodotta da Ben Stiller. A dialogare con l'autore saranno la giornalista Alessia Principe e lo scrittore e poeta Sandro Scalercio

Cosa accadrebbe se fosse possibile separare chirurgicamente i ricordi della vita privata da quelli della vita lavorativa? E a chi apparterrebbe quella parte di noi destinata a esistere esclusivamente nelle ore trascorse in ufficio? Da questa inquietante premessa narrativa prende le mosse “Fantasmi nella macchina. Memoria, alienazione e controllo in Scissione”, il nuovo saggio del docente e critico cinematografico Matteo Berardini, pubblicato da Edizioni Estemporanee nella collana Repetita.

Il volume sarà presentato giovedì 26 novembre, alle ore 18, alla libreria Mondadori di Cosenza. A dialogare con l'autore saranno la giornalista Alessia Principe che da anni occupa di serie tv e cinema e lo scrittore e poeta Sandro Scalercio.

Al centro del libro c'è Severance, conosciuta in Italia con il titolo Scissione, la serie televisiva ideata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller per Apple TV, diventata in due stagioni uno dei fenomeni più interessanti della serialità contemporanea.

Quando la fantascienza racconta il presente

Nell'universo distopico della serie, la misteriosa Lumon Industries sottopone alcuni dipendenti a una procedura neurologica che separa i ricordi professionali da quelli personali. Due esistenze nello stesso corpo, due identità che non possono comunicare tra loro. Da una parte l'individuo che vive fuori dall'azienda, dall'altra quello condannato a un eterno presente lavorativo, senza memoria del mondo esterno.

Un espediente fantascientifico che intercetta, esasperandole, alcune delle contraddizioni più profonde della contemporaneità: la mercificazione del tempo, il controllo esercitato dalle grandi corporation, la frammentazione dell'identità e il rapporto sempre più pervasivo tra tecnologia e potere.

Il saggio di Berardini attraversa questi territori muovendosi tra critica cinematografica, analisi sociopolitica e suggestioni filosofiche. L'autore esamina la costruzione narrativa della serie, le sue scelte estetiche, l'impiego degli spazi liminali e i rimandi alla tradizione mitologica, tra cui il racconto di Orfeo ed Euridice.

Dentro i meccanismi della serialità contemporanea

Il volume, 128 pagine pubblicate nell'ottobre 2026, dedica attenzione anche ai meccanismi produttivi e alle strategie attraverso le quali Apple TV ha costruito una propria identità editoriale nel panorama delle piattaforme streaming, investendo in una fantascienza adulta, stratificata e capace di interrogare il presente.

La riflessione si estende così oltre i confini della fiction, chiamando in causa il capitalismo tecnologico, l'influenza delle grandi aziende della Silicon Valley e le nuove forme di subordinazione dell'individuo alle logiche produttive.

Quella immaginata in Scissione, del resto, è una distopia che rovescia il concetto stesso di equilibrio tra vita privata e lavoro. La promessa di una separazione perfetta si traduce nella nascita di un'identità privata della possibilità di scegliere, ricordare e persino immaginare un'esistenza diversa.

La presentazione cosentina sarà l'occasione per approfondire i diversi livelli di lettura della serie e interrogarsi, attraverso gli strumenti della critica cinematografica, su una questione che dalla fantascienza torna inevitabilmente alla realtà: quanto di noi stessi siamo disposti a cedere al lavoro?