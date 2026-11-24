Modificare lo “spalma crediti” del Superbonus per evitare difficoltà finanziarie alle imprese che hanno già eseguito e pagato i lavori. È la richiesta di Giuseppe Galiano, presidente di Ance Cosenza, che interviene sulla disposizione della manovra relativa alla ripartizione in dieci anni della quota di credito d’imposta compensabile nel 2027.

«Cambiare le condizioni a percorso già avviato significa compromettere la stabilità degli operatori che hanno fatto affidamento sulle regole vigenti, esponendoli a difficoltà del tutto impreviste», afferma Galiano.

La posizione dell’associazione cosentina si affianca alle criticità sollevate dal presidente nazionale di Ance, Antonio Ciucci. Secondo l’organizzazione dei costruttori, le conseguenze riguarderebbero soprattutto le aziende che hanno applicato lo sconto in fattura, acquisendo crediti d’imposta a fronte di interventi già realizzati.

Si tratta, sottolinea Ance, di imprese che hanno sostenuto le spese dei cantieri, pagato fornitori e dipendenti e programmato la propria attività contando sulla possibilità di utilizzare i crediti maturati.

Il nodo riguarda gli operatori che hanno mantenuto i crediti nella propria disponibilità, senza cederli. Nella valutazione dell’associazione, le limitazioni alla compensazione previste per il 2027 potrebbero alterare gli equilibri finanziari di queste aziende, con difficoltà anche nel versamento di imposte e contributi.

Galiano richiama inoltre il contesto economico nel quale operano le imprese edili, segnato, secondo la sua analisi, dall’aumento dei costi energetici e dei materiali. «Sottrarre risorse finanziarie alle imprese vuol dire mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza», sostiene il presidente di Ance Cosenza, collegando la questione anche alla tutela del lavoro e alle ricadute sull’economia dei territori.

Da qui l’appello alle forze politiche locali, alle quali viene chiesto di intervenire durante l’esame parlamentare per individuare una soluzione a tutela delle aziende coinvolte.

La richiesta dell’associazione riguarda anche la stabilità delle regole su cui si basano le scelte imprenditoriali. «Chiediamo, più in generale, regole certe e stabili nel tempo – conclude Galiano – perché le imprese hanno bisogno di programmare investimenti e attività su orizzonti pluriennali».