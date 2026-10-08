Grande successo in Calabria per la prima esecuzione assoluta di Fratello Sole, Sorella Luna – La Partitura Ritrovata eseguita dall’Orchestra Sinfonica Brutia diretta al Rendano di Cosenza dal maestro Francesco Perri, e al Teatro Scaramuzza di Crotone, dal maestro Gianluigi Borrelli. Uno spettacolo emozionante organizzato in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e che ha fatto rivivere, per la prima volta in forma di concerto, la celebre colonna sonora composta nel 1972 dal maestro Riz Ortolani per il film capolavoro di Franco Zeffirelli ispirato alla vita del poverello di Assisi.

Una paziente ricostruzione

L’operazione culturale e filologica, cui ha preso parte anche il coro Laudate Dominum di Spezzano della Sila, ha colmato un vuoto storico: non esisteva infatti una partitura d’orchestra originale dell’opera. A ricostruire gli spartiti è stato proprio il maestro Francesco Perri, grazie anche allo studio compiuto sui manoscritti originali messi a disposizione da Enrico Ortolani, figlio del compositore e presidente della Fondazione Riz Ortolani, con cui l’evento è realizzato in collaborazione. La ricostruzione e le orchestrazioni sono state curate dal musicista calabrese Tommaso Morrone. A completare la serata anche il contributo video dalla Giordania di padre Francesco Patton, già custode della terra santa, e il saluto di padre Ippolito Fortino, frate francescano legato al Santissimo Crocifisso di Cosenza.