Si è tenuto presso il Teatro Tenda Smurra di Luzzi il primo anniversario della nascita dell'Associazione Fiorisci, realtà impegnata nella prevenzione contro la violenza di genere e contro tutte le altre forme di violenza. Una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni, che ha celebrato un anno di impegno, ascolto, sensibilizzazione e presenza sul territorio. Protagonista della serata è stata la presentazione del libro “Cobalto" di Emma Serpa, un'opera che ha offerto spunti profondi di riflessione e ha toccato il cuore dei presenti, in perfetta sintonia con la missione dell'Associazione.

Durante l'evento è stato conferito un riconoscimento speciale alla Marescialla Francesca Spilateri, per il suo impegno e la sua vicinanza alle tematiche della prevenzione e della tutela delle vittime. Un ringraziamento sentito è andato alle Forze dell'Ordine: al Colonello Andrea Mommo, al Capitano Andrea Aiello e al Comandante Simone Clemente della stazione di Luzzi, per la loro costante presenza e collaborazione. Un grazie anche al Presidente dell'AVIS di Luzzi e a tutte le associazioni del territorio, che con la loro partecipazione hanno dimostrato ancora una volta quanto sia forte la rete solidale della comunità.

Un particolare ringraziamento va a tutte le socie e i soci dell'Associazione, alla presidentessa Sabrina Prete, al Sindaco Umberto Federico,all'Assessora Maria Leone e a tutta la Giunta, per il sostegno e la vicinanza dimostrati. Un primo compleanno che non è stato solo una festa, ma la conferma che Fiorisce è diventata in un solo anno un punto di riferimento per Luzzi: un luogo dove la cultura, la prevenzione e l'umanità fioriscono insieme, per dire no a ogni forma di violenza.