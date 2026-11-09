Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, interverrà lunedì 16 novembre alle 11.30 all’Università della Calabria, al XXIII convegno nazionale del CoDAU, il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. L’appuntamento è in programma dal 15 al 17 novembre.

Il convegno, intitolato «Oltre il PNRR: continuità e competitività per l’Università italiana», è dedicato a ciò che accadrà agli atenei quando si esauriranno le risorse straordinarie del Piano: come dare continuità agli investimenti realizzati, garantire la sostenibilità economica e attrarre studenti, ricercatori e talenti.

L’intervento di Fitto

Il contributo di Fitto riguarderà le politiche europee e le prospettive del ciclo finanziario 2028-2034. Il vicepresidente parteciperà anche all’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 della Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche (SSSAP) dell’Unical.

Chi partecipa

Con il presidente del CoDAU Vincenzo Tedesco, direttore generale del Politecnico di Torino, interverranno Laura Ramaciotti, presidente della Conferenza dei rettori (Crui), Venerando Marano, presidente dell’Anvur, Paolo Vincenzo Pedone, presidente del Consiglio universitario nazionale, e Gennaro Terracciano, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione. Sono attesi anche rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Corte dei conti e del Cineca, oltre a rettori e direttori generali degli atenei.

Le quattro sessioni

Il programma ruota attorno a quattro parole chiave: trasformare, sostenere, attrarre, connettere. Le sessioni affronteranno la continuità dei progetti Pnrr, la sostenibilità economica e organizzativa degli atenei, la competitività internazionale e il ruolo delle università nello sviluppo dei territori. Le undici aree tematiche del CoDAU presenteranno attività e proposte.

«Siamo lieti di essere ospitati dall’Università della Calabria, un Ateneo dinamico e in forte crescita, che ha fatto del modello campus un elemento distintivo della propria identità», afferma Tedesco. «Valorizzare le università significa anche valorizzare i territori, riconoscendo le peculiarità e il contributo di ogni Ateneo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla collocazione geografica».

L’Agenda 2027

I risultati dei lavori confluiranno nell’Agenda CoDAU 2027, con le priorità e le proposte dell’associazione per il confronto con Governo, Mur e Crui. Tedesco la presenterà nella sessione conclusiva di martedì 17 novembre.