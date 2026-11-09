Sibaridea aderisce alla campagna nazionale “Giovani Dentro” e sostiene la richiesta rivolta alle forze politiche di riservare almeno il 20% delle candidature alla Camera dei deputati agli under 35, in tutte le circoscrizioni e in posizioni che offrano concrete possibilità di elezione. La proposta prevede un impegno volontario dei partiti.

L’associazione, nata nel territorio della Sibaritide e del Pollino e aperta all’intera Calabria, accompagna l’adesione con una riflessione sulla distanza tra nuove generazioni e istituzioni, richiamando il ruolo della formazione e dell’esperienza sul territorio.

La proposta sulle candidature e il ricambio generazionale

Per il presidente di Sibaridea Luigi Fasanella, l’accesso dei giovani alla rappresentanza deve procedere insieme alla preparazione e all’assunzione di responsabilità.

«Sosteniamo questa proposta perché crediamo che il ricambio generazionale debba accompagnarsi al merito, alla preparazione e alla possibilità concreta di mettersi alla prova. Non chiediamo scorciatoie né posti garantiti: chiediamo che anche i giovani possano contribuire, con le proprie competenze, alla vita delle istituzioni», dichiara.

La campagna punta quindi a ottenere candidature che consentano un’effettiva competizione per l’elezione, attraverso un impegno assunto dalle forze politiche.

I dati sulla distanza tra giovani e politica

Nella nota, Sibaridea richiama un’analisi SWG sulle elezioni europee del 2024, che stimava al 56% il non voto tra i 18 e i 34 anni. Il dato comprende anche le schede bianche e nulle.

L’associazione cita inoltre il rapporto Istat “La partecipazione politica in Italia – Anno 2024”, pubblicato il 17 settembre 2025: nel 2024 si informava di politica almeno una volta alla settimana il 16,3% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni e il 34,6% dei giovani tra i 18 e i 24 anni.

«Il dato sull’astensione non può essere liquidato come semplice disinteresse. Dobbiamo anche chiederci se i giovani si sentano ascoltati, rappresentati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano», osserva Fasanella. Una riflessione che, secondo il presidente, coinvolge istituzioni, associazioni e nuove generazioni nella costruzione di occasioni di partecipazione.

L’impegno tra Sibaritide, Pollino e Calabria

Per Sibaridea, la candidatura deve essere preceduta da un percorso fatto di esperienze associative, confronto e lavoro nelle comunità. L’associazione richiama in questo senso le proprie attività educative, le occasioni di incontro e le iniziative rivolte ai giovani, a partire dalla Sibaritide e dal Pollino.

«Il miglioramento del nostro Paese e della Calabria richiede tenacia, costanza, spirito di squadra e preparazione. Non possiamo aspettarci che le nostre priorità diventino centrali se continuiamo a delegare ad altri la responsabilità di rappresentarle», afferma Fasanella.

Il presidente conclude con un invito all’impegno civico: «Crediamo nella politica intesa come servizio alla comunità, partecipazione e responsabilità civica: una politica capace di valorizzare le esperienze, le competenze e l’energia delle nuove generazioni».